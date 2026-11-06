Osasco oferece gratuidade nos ônibus municipais para estudantes nos dois domingos do Enem
Benefício vale das 11h às 20h mediante apresentação do cartão de confirmação de inscrição, impresso ou digital, ao motorista.
Estudantes de Osasco que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) contarão com transporte público gratuito nos próximos dois domingos de aplicação das provas (8 e 15 de novembro) . A gratuidade será válida em todas as linhas de ônibus municipais da cidade, no intervalo das 11h às 20h.
Para garantir o acesso gratuito, o procedimento é simples: basta que o estudante apresente diretamente ao motorista do ônibus o seu cartão de inscrição e confirmação do Enem. O comprovante é aceito tanto na versão impressa em papel quanto no formato digital, exibido na tela do smartphone.
A medida tem como propósito assegurar maior tranquilidade para os candidatos se deslocarem até seus locais de prova sem a preocupação com os custos da passagem.
A orientação aos estudantes é que compartilhem a informação com outros candidatos e fiquem atentos aos horários das linhas municipais para realizar uma boa prova.
Regras da Gratuidade nos Ônibus Municipais:
– Quem tem direito: Estudantes que vão fazer o Enem em Osasco
– Dias de gratuidade: Nos próximos 2 domingos de realização do Enem
– Horário do benefício: Das 11h às 20h
– Onde vale: Ônibus municipais de Osasco
– Como garantir: Apresentar ao motorista o cartão de inscrição e confirmação do Enem (digital ou impresso)
– Objetivo: Mais tranquilidade para chegar ao local de prova sem se preocupar com a passagem