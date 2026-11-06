Osasco oferece gratuidade nos ônibus municipais para estudantes nos dois domingos do Enem

Estudantes de Osasco que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) contarão com transporte público gratuito nos próximos dois domingos de aplicação das provas (8 e 15 de novembro) . A gratuidade será válida em todas as linhas de ônibus municipais da cidade, no intervalo das 11h às 20h.

Para garantir o acesso gratuito, o procedimento é simples: basta que o estudante apresente diretamente ao motorista do ônibus o seu cartão de inscrição e confirmação do Enem. O comprovante é aceito tanto na versão impressa em papel quanto no formato digital, exibido na tela do smartphone.

A medida tem como propósito assegurar maior tranquilidade para os candidatos se deslocarem até seus locais de prova sem a preocupação com os custos da passagem.

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A orientação aos estudantes é que compartilhem a informação com outros candidatos e fiquem atentos aos horários das linhas municipais para realizar uma boa prova.

Regras da Gratuidade nos Ônibus Municipais:

– Quem tem direito: Estudantes que vão fazer o Enem em Osasco

– Dias de gratuidade: Nos próximos 2 domingos de realização do Enem

– Horário do benefício: Das 11h às 20h

– Onde vale: Ônibus municipais de Osasco

– Como garantir: Apresentar ao motorista o cartão de inscrição e confirmação do Enem (digital ou impresso)

– Objetivo: Mais tranquilidade para chegar ao local de prova sem se preocupar com a passagem