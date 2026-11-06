Inscrições para a 50ª São Silveira abrem nesta segunda-feira (9) com 5 mil vagas em Barueri

As inscrições para a histórica 50ª edição da corrida São Silveira começam nesta segunda-feira, 9 de novembro. Promovida pela Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Esportes, a tradicional competição celebra cinco décadas em 2026 e terá 5 mil vagas disponíveis, distribuídas entre corrida de 7,5 km e caminhada de 3,8 km no dia 13 de dezembro.

O cadastro será realizado em duas fases distintas. A Categoria Principal, exclusiva para quem reside em Barueri, terá inscrições presenciais no dia 9 de novembro (segunda-feira), em dois períodos: das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, no Complexo Esportivo do Jardim Silveira. No ato do atendimento, o atleta deverá apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência em Barueri em seu nome, ambos em vias originais e cópias. Como nas edições anteriores as vagas para munícipes se esgotaram em poucas horas, a organização recomenda planejar a inscrição logo no início do expediente.

Para a Categoria Geral, aberta aos moradores de outros municípios, o procedimento será exclusivamente on-line pelo site oficial da Prefeitura de Barueri (www.barueri.sp.gov.br), a partir das 14h do dia 17 de novembro (terça-feira). As inscrições se encerram automaticamente assim que o limite de vagas for atingido.

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Os corredores interessados em integrar o pelotão de Elite deverão efetuar a inscrição normalmente conforme sua categoria e enviar o currículo esportivo com os resultados obtidos nos últimos 12 meses para o e-mail esportes.sao.silveira@barueri.sp.gov.br até 13 de novembro. A aprovação para o pelotão especial dependerá da análise da comissão organizadora.

A edição comemorativa disponibilizará 3.750 vagas para a corrida de 7,5 km (para participantes a partir de 16 anos) e 1.250 vagas para a caminhada de 3,8 km (idade mínima de 12 anos). A retirada de kits será feita nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, das 9h às 16h, no Ginásio José Corrêa, no Centro. A largada ocorrerá no dia 13 de dezembro na avenida Exército Brasileiro, no Jardim Silveira, às 6h55 para atletas com deficiência e às 7h para os demais competidores, com premiação em troféus e dinheiro aos cinco primeiros colocados gerais. Haverá intervenções no trânsito local.

Cronograma e Informações das Inscrições:

– Início moradores de Barueri: 9 de novembro (segunda-feira), das 8h às 11h30 e 13h às 16h30

– Local para moradores: Complexo Esportivo do Jardim Silveira (documento com foto e comprovante de endereço com cópias)

– Início outras cidades: 17 de novembro (terça-feira), a partir das 14h, pelo site www.barueri.sp.gov.br

– Pelotão de Elite: Envio de currículo esportivo até 13 de novembro para esportes.sao.silveira@barueri.sp.gov.br

– Total de vagas: 5.000 vagas (3.750 para corrida de 7,5 km e 1.250 para caminhada de 3,8 km)

– Data da prova: 13 de dezembro de 2026, com largada na Av. Exército Brasileiro (Jd. Silveira)

– Retirada de kits: 10, 11 e 12 de dezembro (9h às 16h) no Ginásio José Corrêa

– Premiação: Troféus e premiação em dinheiro para os 5 primeiros colocados gerais (masculino e feminino)