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Inscrições para a 50ª São Silveira abrem nesta segunda-feira (9) com 5 mil vagas em Barueri

Moradores da cidade se inscrevem presencialmente nesta segunda-feira (9) no Jardim Silveira; público geral terá cadastro on-line a partir do dia 17.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 06/11/2026 09:19 Siga-nos no Google News
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sao silveira barueri
Corrida acontece em dezembro /Arquivo/Secom
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As inscrições para a histórica 50ª edição da corrida São Silveira começam nesta segunda-feira, 9 de novembro. Promovida pela Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Esportes, a tradicional competição celebra cinco décadas em 2026 e terá 5 mil vagas disponíveis, distribuídas entre corrida de 7,5 km e caminhada de 3,8 km no dia 13 de dezembro.

O cadastro será realizado em duas fases distintas. A Categoria Principal, exclusiva para quem reside em Barueri, terá inscrições presenciais no dia 9 de novembro (segunda-feira), em dois períodos: das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, no Complexo Esportivo do Jardim Silveira. No ato do atendimento, o atleta deverá apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência em Barueri em seu nome, ambos em vias originais e cópias. Como nas edições anteriores as vagas para munícipes se esgotaram em poucas horas, a organização recomenda planejar a inscrição logo no início do expediente.

Para a Categoria Geral, aberta aos moradores de outros municípios, o procedimento será exclusivamente on-line pelo site oficial da Prefeitura de Barueri (www.barueri.sp.gov.br), a partir das 14h do dia 17 de novembro (terça-feira). As inscrições se encerram automaticamente assim que o limite de vagas for atingido.

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Os corredores interessados em integrar o pelotão de Elite deverão efetuar a inscrição normalmente conforme sua categoria e enviar o currículo esportivo com os resultados obtidos nos últimos 12 meses para o e-mail esportes.sao.silveira@barueri.sp.gov.br até 13 de novembro. A aprovação para o pelotão especial dependerá da análise da comissão organizadora.

A edição comemorativa disponibilizará 3.750 vagas para a corrida de 7,5 km (para participantes a partir de 16 anos) e 1.250 vagas para a caminhada de 3,8 km (idade mínima de 12 anos). A retirada de kits será feita nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, das 9h às 16h, no Ginásio José Corrêa, no Centro. A largada ocorrerá no dia 13 de dezembro na avenida Exército Brasileiro, no Jardim Silveira, às 6h55 para atletas com deficiência e às 7h para os demais competidores, com premiação em troféus e dinheiro aos cinco primeiros colocados gerais. Haverá intervenções no trânsito local.

Cronograma e Informações das Inscrições:
– Início moradores de Barueri: 9 de novembro (segunda-feira), das 8h às 11h30 e 13h às 16h30
– Local para moradores: Complexo Esportivo do Jardim Silveira (documento com foto e comprovante de endereço com cópias)
– Início outras cidades: 17 de novembro (terça-feira), a partir das 14h, pelo site www.barueri.sp.gov.br
– Pelotão de Elite: Envio de currículo esportivo até 13 de novembro para esportes.sao.silveira@barueri.sp.gov.br
– Total de vagas: 5.000 vagas (3.750 para corrida de 7,5 km e 1.250 para caminhada de 3,8 km)
– Data da prova: 13 de dezembro de 2026, com largada na Av. Exército Brasileiro (Jd. Silveira)
– Retirada de kits: 10, 11 e 12 de dezembro (9h às 16h) no Ginásio José Corrêa
– Premiação: Troféus e premiação em dinheiro para os 5 primeiros colocados gerais (masculino e feminino)

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: 50ª Corrida São Silveira Barueri caminhada Barueri Complexo Esportivo Jardim Silveira Corrida Barueri corrida de rua Corrida São Silveira inscrições corrida São Silveira Secretaria de Esportes de Barueri

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