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Corrida da Consciência Negra oferece duas inscrições pelo preço de uma até domingo

A Corrida e Caminhada da Consciência Negra será realizada em 20 de novembro, no Pacaembu, em São Paulo. Inscrições em dobro pelo preço de uma podem ser feitas até domingo (15)

Por Aline Ferrari | Atualizado em: 13/11/2026 17:31 Siga-nos no Google News
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corrida e caminhada da consciência negra
Corrida e Caminhada da Consciência Negra Foto: Divulgação
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Quem deseja participar da Corrida e Caminhada da Consciência Negra 2026 pode aproveitar uma promoção especial até este domingo (15). A iniciativa oferece duas inscrições pelo preço de uma para o evento, que será realizado no dia 20 de novembro, feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, na região do Pacaembu, em São Paulo.

Com largada prevista para as 7h, na Praça Charles Miller, a programação reúne corrida de 5 km e 10 km, além de caminhada de 3 km. A proposta é incentivar a prática de atividades físicas e reunir amigos e familiares em uma iniciativa que também destaca a importância da igualdade racial.

O percurso é predominantemente plano, o que favorece a participação de pessoas com diferentes níveis de preparo físico, incluindo iniciantes. Para participar, é necessário ter pelo menos 14 anos na caminhada, 16 anos na corrida de 5 km e 18 anos na prova de 10 km.

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As inscrições são feitas pela plataforma Ticket Sports. O valor regular é de R$ 110, mais taxa de serviço, e a promoção de duas participações pelo preço de uma permanece disponível até 15 de novembro.

Integrante da programação da Virada da Consciência 2026, a corrida convida o público a celebrar o 20 de novembro por meio do esporte, da convivência e da valorização da diversidade.

Escrito por

Aline Ferrari

Aline Ferrari, estagiária na Redação do Visão Oeste, sob a supervisão da editora Jenifer Oliveira
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Tags: consciência negra Corrida da ConsciênciaNegra corrida de rua São Paulo Virada da Consciência

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