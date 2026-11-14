Corrida da Consciência Negra oferece duas inscrições pelo preço de uma até domingo

Quem deseja participar da Corrida e Caminhada da Consciência Negra 2026 pode aproveitar uma promoção especial até este domingo (15). A iniciativa oferece duas inscrições pelo preço de uma para o evento, que será realizado no dia 20 de novembro, feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, na região do Pacaembu, em São Paulo.

Com largada prevista para as 7h, na Praça Charles Miller, a programação reúne corrida de 5 km e 10 km, além de caminhada de 3 km. A proposta é incentivar a prática de atividades físicas e reunir amigos e familiares em uma iniciativa que também destaca a importância da igualdade racial.

O percurso é predominantemente plano, o que favorece a participação de pessoas com diferentes níveis de preparo físico, incluindo iniciantes. Para participar, é necessário ter pelo menos 14 anos na caminhada, 16 anos na corrida de 5 km e 18 anos na prova de 10 km.

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As inscrições são feitas pela plataforma Ticket Sports. O valor regular é de R$ 110, mais taxa de serviço, e a promoção de duas participações pelo preço de uma permanece disponível até 15 de novembro.

Integrante da programação da Virada da Consciência 2026, a corrida convida o público a celebrar o 20 de novembro por meio do esporte, da convivência e da valorização da diversidade.