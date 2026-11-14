Sábado em Itapevi tem previsão de chuva irregular nas proximidades

O sábado, 14 de novembro, amanhece com tempo instável em Itapevi. A previsão indica possibilidade de chuva irregular nas proximidades da cidade ao longo do dia, exigindo atenção de quem precisar se deslocar pela região metropolitana.

Os termômetros registram mínima de 17.8°C, proporcionando um amanhecer com temperaturas amenas. Ao longo da tarde, a máxima pode chegar a 26.9°C, configurando um cenário de calor moderado para os moradores que aproveitam o final de semana.

A umidade relativa do ar fica na casa dos 79%, enquanto a probabilidade de precipitação é de 48%. Os ventos sopram de forma moderada a 11.2 km/h, acompanhados por um índice UV muito alto, atingindo a marca de 12.9, o que requer cuidados redobrados com a proteção solar mesmo com a presença de nuvens e instabilidade.

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A recomendação para este sábado é manter o guarda-chuva por perto, especialmente devido à irregularidade das precipitações nas redondezas. Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção nas ruas de Itapevi diante das variações climáticas típicas desta época do ano.