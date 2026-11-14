Campanha Papai Noel dos Correios recebe mais de 100 mil cartinhas e busca padrinhos

A campanha Papai Noel dos Correios 2026 já recebeu mais de 100 mil cartinhas em todo o Brasil e continua aberta para quem deseja adotar um pedido de Natal. A iniciativa permite que pessoas físicas escolham uma carta e providenciem o presente solicitado por crianças em situação de vulnerabilidade social e estudantes de escolas públicas.

Em 2025, cerca de 305 mil cartas foram adotadas. Neste ano, a campanha busca atender todas as solicitações que estiverem dentro dos critérios estabelecidos.

Os pedidos podem envolver brinquedos, como carrinhos e bonecas, bicicletas e materiais escolares. Para preservar a identidade das crianças, as cartas são disponibilizadas para adoção sem informações que permitam identificá-las.

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Como adotar uma cartinha do Papai Noel dos Correios

A adoção pode ser feita pela internet, por meio do Blog do Noel, ou presencialmente em pontos participantes da campanha.

Na plataforma, é possível consultar os pedidos e escolher as cartinhas de acordo com a idade da criança e o tipo de presente desejado. Depois da escolha, o padrinho ou madrinha deve providenciar e embalar o presente seguindo as orientações dos Correios.

Os locais, horários e prazos para adoção e entrega dos presentes podem ser consultados no site oficial da campanha.

Na Grande São Paulo, o prazo para envio de cartinhas termina nesta sexta-feira (13). Em outras regiões do país, a data pode chegar a 30 de novembro. Por isso, os interessados devem consultar o calendário referente à sua localidade.

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Campanha existe há mais de 30 anos

O Papai Noel dos Correios surgiu em 1989, quando funcionários começaram a receber cartas enviadas por crianças ao personagem natalino. Muitas delas não tinham endereço ou eram destinadas ao Polo Norte.

Os trabalhadores passaram a selecionar alguns pedidos e comprar os presentes. Em 1997, a iniciativa foi ampliada para permitir a participação da população, tornando-se uma das principais campanhas de solidariedade dos Correios no período de Natal.