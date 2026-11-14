Sábado em São Paulo tem chuva irregular nas proximidades e calor moderado

O sábado, 14 de novembro, amanhece com tempo instável na capital paulista. A previsão para hoje indica a ocorrência de chuva irregular nas proximidades da cidade, exigindo atenção dos moradores que pretendem realizar atividades ao ar livre ao longo do dia.

Em relação às temperaturas, os termômetros registraram mínima de 18.6°C nas primeiras horas do dia, mantendo marcas consideradas amenas e frescas para o período. Ao longo da tarde, com a elevação gradual, a máxima prevista atinge os 26.9°C, configurando um cenário de calor moderado na região metropolitana.

Os índices meteorológicos apontam ainda uma umidade relativa do ar na casa dos 78%, o que favorece a sensação de abafamento, combinada com ventos moderados que sopram a 13 km/h. A probabilidade de precipitação é significativa, alcançando a marca de 67% de chances de chuva.

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Vale destacar também o índice UV, que atinge a marca expressiva de 12.4, sendo classificado como extremo. Mesmo com a presença de nuvens e instabilidade, a recomendação dos especialistas é redobrar os cuidados com a proteção solar, além de manter o guarda-chuva por perto para eventuais instabilidades passageiras.