Sábado em Cotia tem previsão de chuva irregular e temperaturas amenas

O sábado, 14 de novembro, começa com tempo instável em Cotia e região. A previsão aponta para a ocorrência de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção redobrada de quem precisar se deslocar pela cidade, seja a pé ou de carro.

Em relação às temperaturas, o dia registra mínima de 17.4°C nas primeiras horas, configurando um cenário fresco, e máxima que pode chegar a 26.4°C, proporcionando um período de calor moderado à tarde. A umidade relativa do ar fica na casa dos 80%, enquanto os ventos sopram a uma velocidade moderada de 10.8 km/h.

A probabilidade de precipitação é de 50%, o que significa que as instabilidades podem aparecer de forma isolada em diferentes bairros do município. Outro ponto que merece destaque é o índice ultravioleta (UV), que atinge a marca de 12.9, classificado como extremo.

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Portanto, mesmo com a possibilidade de chuvas irregulares e aberturas de sol, é fundamental redobrar os cuidados com a proteção solar devido ao alto índice UV. Mantenha um guarda-chuva à mão caso vá sair e acompanhe as atualizações do portal Visão Oeste para mais informações sobre o tempo na região.