A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Planejamento, Transportes e Mobilidade, abriu uma consulta convidando indústrias e grandes empresas instaladas no município a participar de uma pesquisa que vai subsidiar o planejamento da futura concessão do transporte coletivo municipal. O prazo para envio das contribuições vai até 10 de dezembro de 2026.

O levantamento tem como objetivo identificar de onde vêm os trabalhadores que utilizam ônibus ou fretamento para chegar ao trabalho e voltar para casa, bem como mapear seus horários de entrada e saída. Com essas informações, a equipe técnica poderá compreender a demanda nos diferentes turnos de trabalho e avaliar quais linhas, itinerários e horários podem atender melhor a esses deslocamentos.

Estudo de viabilidade e licitação

A pesquisa faz parte do estudo de viabilidade conduzido pela Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE). Os resultados do estudo servirão de base para a nova licitação do transporte coletivo municipal.

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Como as empresas podem participar

As indústrias e grandes empresas instaladas em Cotia podem participar preenchendo a planilha-modelo com os dados dos colaboradores que utilizam ônibus ou fretamento no trajeto até o trabalho.

O documento solicita o CEP residencial, o cargo ou a função e os horários de entrada e saída em dias úteis, sábados, domingos e feriados. Não é necessário informar os nomes nem os endereços completos dos trabalhadores. Para concluir a participação, a empresa deve informar seu nome e CNPJ e anexar a planilha preenchida no link da pesquisa até 10 de dezembro de 2026.