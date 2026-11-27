A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba está com inscrições abertas para o Concurso Público destinado à área da saúde. Ao todo, o certame (Edital nº 09/2026) oferece 24 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, sob organização do Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social.

O concurso, pelo Regime Estatutário, terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Vagas, microáreas e benefícios

As oportunidades estão divididas entre dois cargos de nível médio:

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Agente de Combate às Endemias (ACE): 1 vaga imediata (código 101) e cadastro reserva.

Agente Comunitário de Saúde (ACS): 23 vagas imediatas distribuídas por microáreas de atuação e cadastro reserva. Há 1 vaga imediata para cada uma das seguintes microáreas: Jaguari (201), Parque dos Monteiros 1 (202), Parque dos Monteiros 2 (203), Chácara das Garças (204), Chácara Solar 1 (205), Chácara Solar 2 (206), Parque Santana I (207), Germano (208), Jardim Isaura (209), Rancho Alegre (210), Tarumã (211), Parque Santana II (212), Alphaville (213), Centro (214), Colinas (215), Cururuquara (216), Fazendinha (217), Refúgio Lavras (218), Sítio do Morro (219), Votuparim (220), Refúgio Cristal Park (222), Residencial Nova Jaguari (223) e Sítio do Rosário (224). Para a microárea Itaim (221), a seleção é destinada a cadastro reserva.

Nos cargos com até quatro vagas imediatas, as vagas iniciais são destinadas à ampla concorrência, mantendo-se a reserva de 5% para Pessoas com Deficiência (PcD) e de 5% para Mulheres em Situação de Violência Doméstica para eventuais novas vagas que surgirem durante a validade do concurso.

Para ambos os cargos, o vencimento mensal é de R$ 3.587,62 e auxílio-transporte.

Requisitos para os cargos

Entre as exigências a serem comprovadas na convocação que antecede a nomeação estão:

Escolaridade: Ensino Médio completo (para ACS, a exigência é dispensada apenas nos termos da Lei Federal nº 13.595/2018 para quem já exercia a função desde 5 de janeiro de 2018 até a publicação do edital, mediante comprovação).

Curso de Formação Inicial: diploma ou certificado de conclusão do Curso de Formação Inicial, com carga horária mínima de 40 horas, emitido por instituição oficial reconhecida e/ou credenciada pelo Ministério da Saúde. O edital destaca que o curso não integra as etapas do concurso e deve ser providenciado pelo próprio candidato antes da convocação para nomeação — podendo ser feito gratuitamente e on-line pela plataforma AVASUS (https://avasus.ufrn.br).

Residência (somente para ACS): residir na área de abrangência da microárea escolhida desde a data de publicação do edital (23 de novembro de 2026), sendo permitido inscrever-se em apenas uma microárea onde possua residência fixa.

Requisitos gerais para posse: idade mínima de 18 anos na posse, quitação com as obrigações eleitorais e militares (para candidatos do sexo masculino) e aptidão física e mental avaliada em exame admissional.

Inscrições e taxa

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Mais (www.imais.org.br), até as 17h do dia 17 de dezembro de 2026 (horário de Brasília). A taxa de inscrição é de R$ 66,00, com pagamento por meio de boleto bancário até o dia 18 de dezembro de 2026 — a impressão do boleto ficará disponível no site até as 17h dessa data. Não são aceitos pagamentos via PIX, transferência, DOC ou depósito em caixa eletrônico.

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É possível concorrer aos dois cargos, pois as provas serão aplicadas em turnos diferentes. O período para solicitação de isenção da taxa ocorreu nos dias 23 e 24 de novembro, com divulgação dos resultados prevista para 4 de dezembro.

Provas e cronograma

A Prova Objetiva está prevista para o dia 24 de janeiro de 2027, preferencialmente em Santana de Parnaíba, com duração de três horas. No período da manhã, será aplicada a avaliação para Agente Comunitário de Saúde; à tarde, para Agente de Combate às Endemias.

O exame terá 40 questões de múltipla escolha (com quatro alternativas cada), distribuídas entre Língua Portuguesa (8 questões), Matemática (7), Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal (5) e Conhecimentos Específicos (20). Será considerado habilitado o candidato que alcançar pontuação igual ou superior a 50 pontos, em uma escala de 0 a 100.

Confira as principais datas previstas no cronograma:

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Até 17 de dezembro de 2026 (17h): término das inscrições

18 de dezembro de 2026: vencimento do boleto da taxa de inscrição

15 de janeiro de 2027: homologação das inscrições e edital de convocação para a prova

24 de janeiro de 2027: aplicação da Prova Objetiva

25 de janeiro de 2027 (a partir das 14h): divulgação do gabarito

12 de fevereiro de 2027: resultado provisório da Prova Objetiva

26 de fevereiro de 2027: resultado final e homologação do concurso

Atendimento aos candidatos

O edital completo e todas as publicações oficiais podem ser consultados nos sites do Instituto Mais (www.imais.org.br), da Prefeitura de Santana de Parnaíba (www.santanadeparnaiba.sp.gov.br) e na Imprensa Oficial do município.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do Instituto Mais pelo telefone (11) 2539-0919 ou pelo e-mail sac@institutomais.org.br, com atendimento das 9h às 12h e das 14h às 17h (horário de Brasília), de segunda a sexta-feira, exceto feriados.