O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) entregou nesta quinta-feira (26) o serviço de radioterapia do Hospital Regional de Barueri “Rubens Furlan Júnior”, na Grande São Paulo. Segundo o governo estadual, a estrutura tem capacidade para atender até 1,8 mil pacientes e realizar 21,6 mil sessões por ano pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O Estado investiu mais de R$ 22 milhões na estrutura, que conta com dois aceleradores lineares, aparelho de braquiterapia tridimensional e tomógrafo exclusivo para o planejamento dos tratamentos. O setor também possui 20 poltronas destinadas a sessões de quimioterapia.

Durante a entrega, Tarcísio afirmou que o serviço está entre os mais modernos do país.

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“Esse serviço é um dos mais modernos do Brasil e estamos oferecendo para o nosso paciente SUS”, disse o governador.

A unidade já realiza sessões de radioterapia desde outubro, quando o primeiro acelerador linear entrou em funcionamento. O segundo equipamento e o aparelho de braquiterapia devem começar a operar ainda em novembro.

Atendimento mais próximo de casa

O Hospital Regional de Barueri é referência para aproximadamente 1,82 milhão de moradores de Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba.

A ampliação do serviço de radioterapia deve reduzir a necessidade de deslocamentos frequentes para outros municípios, especialmente nos casos em que o tratamento exige sessões consecutivas.

A unidade é gerenciada pelo Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês e já oferece consultas, acompanhamento ambulatorial e quimioterapia para pacientes com câncer.

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Na região, os dois aceleradores instalados no hospital se somam ao equipamento do posto avançado do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), em Osasco. Com isso, a Rota dos Bandeirantes passa a contar com três aceleradores lineares para atendimento pelo SUS.

Como funciona a radioterapia

Os aceleradores lineares são utilizados na radioterapia externa e direcionam feixes de radiação para a região do tumor. Antes das sessões, a equipe médica utiliza as imagens produzidas pelo tomógrafo para definir a área que será tratada e calcular a distribuição da dose de radiação.

Os equipamentos também permitem o uso da arcoterapia volumétrica modulada (VMAT), técnica que ajusta a intensidade da radiação enquanto o aparelho gira ao redor do paciente.

Já a braquiterapia tridimensional será utilizada principalmente no tratamento de tumores ginecológicos. Nesse procedimento, a fonte de radiação é posicionada próxima à área que será tratada, com planejamento baseado em imagens tridimensionais.

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O serviço poderá atender pacientes com tumores de mama, próstata, pulmão, cabeça e pescoço, sistema nervoso central, aparelho digestivo e regiões ginecológicas, conforme avaliação médica.

Hospital Regional de Barueri

Inaugurado em dezembro de 2024, o Hospital Regional de Barueri realizou mais de 943 mil atendimentos e exames até outubro de 2026, segundo a Secretaria de Estado da Saúde.

A unidade tem 356 leitos, sendo 50 de UTI, além de centro cirúrgico, hospital-dia, internação clínica e oncológica, pronto-socorro referenciado, ambulatórios, área de reabilitação e centro de exames.

Além da oncologia, o hospital oferece atendimento em cardiologia, ortopedia, neurologia e neurocirurgia. A unidade também realiza cirurgias cardíacas e procedimentos de cardiologia intervencionista, como cateterismo e angioplastia.