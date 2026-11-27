O brasileiro Gustavo “Bala Loka”, de Carapicuíba, garantiu nesta sexta-feira (27 de novembro) a classificação para as semifinais da etapa final da Copa do Mundo de BMX Freestyle da UCI 2026, realizada em Sakai, na província de Ibaraki, no Japão. Representando o país na disputa do BMX Freestyle Park masculino, o atleta encerrou a fase classificatória em 9º lugar (P9).

Na semifinal, marcada para amanhã, 24 competidores disputam as 12 vagas disponíveis para a grande final. Ao comentar a participação na prova, Bala Loka destacou o momento na competição. “Sempre me divertindo e aproveitando ao máximo cada momento, dentro do que está sendo possível”, afirmou o atleta, que também agradeceu à @cbc.ciclismo e ao @timebrasil por mais uma oportunidade de representar o país em uma Copa do Mundo.

Etapa final em Sakai e rumo a Los Angeles 2028

A competição em Sakai acontece entre os dias 26 e 29 de novembro de 2026, dentro da programação do festival FISE Sakai 2026, realizado de 25 a 29 de novembro. As provas ocorrem no Sakaimachi Urban Sports Park, utilizando a pista herdada dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

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Quarta e última etapa da temporada 2026 — após as disputas em Montpellier, Birmingham e Xangai —, a parada japonesa define os campeões gerais do ano e também inaugura a contagem de pontos para a classificação olímpica rumo aos Jogos de Los Angeles 2028. O evento reúne as modalidades Park e Flatland nas categorias Elite Masculino e Elite Feminino, com todas as grandes finais programadas para domingo, 29 de novembro de 2026.

Disputa pelo título e ausência no feminino

Na categoria Park masculino, a liderança do ranking geral pertence ao japonês Rimu Nakamura, que soma 2.820 pontos — 530 à frente do norte-americano Justin Dowell — e assegura o título da temporada caso termine entre os nove primeiros colocados em Sakai.

No feminino, o Brasil não conta com a participação de Duda Penso, namorada de Bala Loka, que ficou de fora da etapa por ainda se recuperar de uma lesão sofrida na competição anterior.