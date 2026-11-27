Rogério Lins e Emidio de Souza se manifestam sobre escolha de novo ministro / Fotos: Reprodução/Edilson Rodrigues/Agência Senado

A indicação de Luiz Carlos Trabuco Cappi para assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repercutiu entre lideranças políticas de Osasco. Os ex-prefeitos Rogério Lins (Podemos), deputado estadual eleito, e Emídio de Souza (PT), deputado estadual, manifestaram apoio à escolha.

Trabuco é presidente do Conselho de Administração do Bradesco, instituição que tem sede na Cidade de Deus, em Osasco. O executivo construiu praticamente toda a sua carreira no banco e é um dos nomes do mercado financeiro com quem Lula mantém proximidade.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (27), Rogério Lins demonstrou expectativa positiva com a indicação. Para ele, a experiência do executivo pode contribuir para a estabilidade econômica do país.

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“Uma pessoa com essa experiência, com essa trajetória pode trazer estabilidade para o mercado financeira e é justamente por isso que a gente está torcendo para que dê muito certo, porque se a economia melhora, a vida de toda a população melhora também”, afirmou.

Emídio de Souza também se manifestou sobre a escolha e disse ver a indicação com “entusiasmo”. O deputado destacou a capacidade de Trabuco para conciliar o equilíbrio das contas públicas com os compromissos assumidos pelo governo Lula.

“Creio que ele realmente tem todas as condições para fazer o necessário equilíbrio nas contas públicas e ao mesmo tempo garantir os compromissos que o povo brasileiro consagrou nas urnas com a vitória do presidente Lula.

Todo sucesso ao novo ministro!”, declarou.

Trajetória de Luiz Carlos Trabuco

Aos 75 anos, Luiz Carlos Trabuco Cappi tem uma trajetória de mais de cinco décadas no Bradesco. Segundo o perfil oficial divulgado pela instituição, ele ingressou no banco aos 17 anos, como escriturário, e passou por diferentes cargos até chegar à presidência.

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Entre as funções que ocupou estão as de diretor de Marketing, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência e presidente da Bradesco Seguros. Em 2009, assumiu a presidência executiva do banco. Em 2018, passou a comandar o Conselho de Administração, cargo que ocupa atualmente.

Trabuco é formado em Filosofia e pós-graduado em Sócio-Psicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). Também presidiu entidades como a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a Federação Nacional da Saúde Suplementar (Fenasaúde), a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

Na noite de ontem, o Palácio do Planalto confirmou, em nota, que o banqueiro aceitou o convite do presidente Lula para comandar o Ministério da Fazenda no próximo mandato.

Febraban manifesta apoio à indicação

Em nota, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) parabenizou Trabuco e desejou sucesso ao futuro ministro. A entidade destacou sua experiência no setor financeiro e sua capacidade de diálogo.

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Trabuco presidiu o Conselho Diretor da Febraban entre 2024 e 2026. Para a federação, o conhecimento do executivo sobre a economia brasileira e sua trajetória no setor bancário são credenciais para a condução da política econômica.

A entidade também afirmou que o setor bancário está à disposição para contribuir com medidas voltadas ao equilíbrio macroeconômico, à estabilidade de preços, ao equilíbrio fiscal e à geração de emprego e renda.