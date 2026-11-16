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Cotia realiza 1ª Corrida pela Vida em ação do Novembro Azul nesta sexta-feira

A participação é aberta à população e aos integrantes das Guardas Civis Municipais da região. Para participar, é necessário doar 1 quilo de alimento não perecível

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 16/11/2026 12:50 Siga-nos no Google News
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corrida gcm cotia
População pode participar mediante doação de 1 kg de alimento não perecível / Foto: Juliano Barbosa
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A 1ª Corrida pela Vida – GCM Cotia será realizada nesta sexta-feira (20) como parte das ações do Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a saúde do homem e a importância da prevenção de doenças. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Segurança e pela Guarda Civil de Cotia.

A participação é aberta à população e aos integrantes das Guardas Civis Municipais da região. Para participar, é necessário doar 1 quilo de alimento não perecível.

Com o lema “Na mesma cadência, pela mesma causa: a vida!”, a atividade busca incentivar a prática de exercícios físicos e chamar a atenção para os cuidados preventivos com a saúde masculina.

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A corrida terá 5 quilômetros de percurso, com saída em frente à Prefeitura de Cotia, no Parque Bahia, até a Praça do Jardim Sabiá e retorno ao ponto de partida. A concentração está marcada para 8h, com largada prevista para 9h30.

Serviços de saúde

Além da corrida, o evento terá tendas de saúde com serviços gratuitos para os participantes. Entre as atividades previstas estão aferição da pressão arterial, testes de glicemia e orientações sobre cuidados com a saúde.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Cotia gcm cotia

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