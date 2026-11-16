Cotia realiza 1ª Corrida pela Vida em ação do Novembro Azul nesta sexta-feira

A 1ª Corrida pela Vida – GCM Cotia será realizada nesta sexta-feira (20) como parte das ações do Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a saúde do homem e a importância da prevenção de doenças. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Segurança e pela Guarda Civil de Cotia.

A participação é aberta à população e aos integrantes das Guardas Civis Municipais da região. Para participar, é necessário doar 1 quilo de alimento não perecível.

Com o lema “Na mesma cadência, pela mesma causa: a vida!”, a atividade busca incentivar a prática de exercícios físicos e chamar a atenção para os cuidados preventivos com a saúde masculina.

Publicidade

A corrida terá 5 quilômetros de percurso, com saída em frente à Prefeitura de Cotia, no Parque Bahia, até a Praça do Jardim Sabiá e retorno ao ponto de partida. A concentração está marcada para 8h, com largada prevista para 9h30.

Serviços de saúde

Além da corrida, o evento terá tendas de saúde com serviços gratuitos para os participantes. Entre as atividades previstas estão aferição da pressão arterial, testes de glicemia e orientações sobre cuidados com a saúde.