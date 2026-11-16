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Osasco é a 2ª cidade de SP que mais gerou empregos com carteira assinada em 2026, aponta Caged

Município acumulou saldo de 27.330 vagas entre janeiro e setembro; Barueri e Cajamar também aparecem entre as cidades com maior geração de postos na região

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 16/11/2026 11:30 Siga-nos no Google News
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Foto: PMO/Divulgação
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Osasco foi o segundo município que mais criou empregos com carteira assinada no estado de São Paulo nos primeiros nove meses de 2026, com saldo de 27.330 vagas formais. O número fica atrás apenas da capital, que registrou 80.972 novos postos no período.

Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

No acumulado de janeiro a setembro, São Paulo registrou mais de 320 mil novos empregos formais. O estado respondeu por 26% de todas as vagas com carteira assinada criadas no país no período.

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Osasco também se destaca no acumulado de 12 meses

Considerando os últimos 12 meses, Osasco aparece novamente na segunda posição entre os municípios paulistas que mais geraram empregos, com 31.375 vagas.

Nesse recorte, a capital lidera com 51.892 postos. Campinas aparece na terceira colocação, com 5.581, seguida por Bauru, com 4.910, e Santo André, com 4.159.

Na região, Cajamar também aparece entre os municípios de maior destaque, com saldo de 2.922 empregos no acumulado de 12 meses. Barueri registrou 2.738 vagas e ficou entre as 20 cidades paulistas com maior saldo no período.

osasco aérea

Foto: Arquivo Secom

Setembro teve saldo positivo em Osasco

Em setembro, Osasco registrou 245 novos empregos formais, ficando na 20ª posição entre os municípios paulistas com maior saldo no mês.

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O ranking foi liderado pela capital, com 5.904 vagas, seguida por Santo André (1.231), Guarulhos (1.200), Campinas (1.163) e Cajamar, com 949 postos.

Barueri também teve desempenho positivo em setembro, com 677 vagas criadas, enquanto Franco da Rocha registrou 869.

Oportunidades no estado

Em setembro, o estado criou 19,4 mil vagas formais. No acumulado de 12 meses, foram mais de 140 mil novos postos de trabalho.

Segundo o levantamento, São Paulo respondeu por 16% das vagas formais criadas no país em setembro e por 18% no acumulado de 12 meses. De janeiro a julho, o estado também concentrou 58% dos empregos gerados na região Sudeste.

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A taxa de crescimento do emprego formal paulista foi de 0,13% em setembro, 2,23% nos primeiros nove meses do ano e 1% no acumulado de 12 meses.

Os 20 municípios com maior saldo de empregos em 2026*

No acumulado de janeiro a setembro, o ranking é liderado por:

  1.  São Paulo — 80.972 vagas
  2. Osasco — 27.330
  3. Campinas — 11.351
  4. Bauru — 8.946
  5. Guarulhos — 7.116
  6. Santo André — 5.805
  7. Sorocaba — 5.393
  8. Ribeirão Preto — 5.315
  9. São Bernardo do Campo — 4.960
  10. Franca — 4.945

Outros municípios da lista são São José do Rio Preto (4.861), São José dos Campos (3.922), Sumaré (3.896), Santos (3.250), Taubaté (3.113), Cajamar (2.831), Piracicaba (2.777), Tatuí (2.678), Franco da Rocha (2.658) e São Carlos (2.637).

*Fonte: Fundação Seade/Caged

LEIA TAMBÉM// Osasco vai receber nova sede da Decolar

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Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Caged Osasco Trabalho

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