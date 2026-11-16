Morte de paciente após alta gera confusão e vira caso de polícia em Barueri
Caso aconteceu no Pronto-Socorro Municipal Arnaldo de Figueiredo Freitas e foi exibido pelo Balanço Geral nesta segunda-feira (16)
A morte de uma paciente logo após receber alta do Pronto-Socorro Municipal Arnaldo de Figueiredo Freitas, em Barueri, terminou em agressões e ameaças contra profissionais que estavam na unidade. O caso foi exibido pelo programa “Balanço Geral”, da Record, nesta segunda-feira (16).
Segundo a reportagem, a paciente tinha histórico de câncer de mama com metástase e procurou atendimento médico após apresentar inchaço nas pernas. Ela recebeu alta, mas morreu quando estava prestes a deixar o pronto-socorro, no Parque dos Camargos.
Inconformada com a morte da mãe, a filha que a acompanhava na unidade grita: “Vocês mataram a minha mãe. Vocês mataram a minha mãe”. Durante a discussão, uma profissional de saúde tenta acalmar a mulher, mas acaba sendo agredida. As imagens, registradas pela própria acompanhante, foram exibidas no Balanço Geral.
Ainda de acordo com a reportagem, horas depois da confusão, o marido da mulher que veio a óbito também foi ao pronto-socorro. Segundo relato de uma profissional à reportagem, ele teria feito ameaças de morte. “Ele foi falar comigo, dizer que a esposa dele morreu e que eu também iria morrer”, afirmou.
Um controlador de acesso também relatou ter sido agredido durante o episódio. Segundo ele, o homem o derrubou no chão e passou a fazer ameaças. “Ele se apresentou como uma patente alta, pediu nosso documento, a todo tempo nos ameaçando”, relatou ao Balanço Geral.
Equipe nega negligência
A equipe médica responsável pelo atendimento nega que tenha ocorrido negligência e afirma que a morte foi uma fatalidade. O caso também foi levado à polícia.
Em nota exibida pelo Balanço Geral, a administração municipal informou que os fatos serão apurados.
“A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informa que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) está ciente do caso ocorrido no pronto-socorro municipal Arnaldo de Figueiredo Freitas e que os fatos serão apurados. A médica e familiares do servidor registraram boletins de ocorrência no Distrito Policial de Barueri.
A Secretaria reforça que não compactua com desvios de conduta de seus agentes e que a atuação da GCM é pautada pelo respeito aos Direitos Humanos, à legalidade e à dignidade das pessoas”, diz a nota.
Com informações do Balanço Geral