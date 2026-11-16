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PM acaba com pancadão e apreende veículos irregulares em Itapevi

Ação ocorreu na madrugada desta segunda-feira (16), após sucessivas solicitações de moradores por causa de perturbação do sossego na Vila Gioia

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 16/11/2026 13:02 Siga-nos no Google News
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pm pancadao itapevi
Gioia na madrugada desta segunda-feira (16) Ação ocorreu na madrugada desta segunda-feira (16) / Foto: PM
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A Polícia Militar encerrou um baile funk em Itapevi na madrugada desta segunda-feira (16), após sucessivas solicitações de moradores por causa de perturbação do sossego e da interdição da Rua Alfa, no CDHU, na Vila Gioia.

Segundo a PM, equipes do 20º BPM/M foram até o endereço e dispersaram os frequentadores do evento realizado de forma irregular.

Um Volkswagen Golf e uma motocicleta Honda CG 160 foram apreendidos. Ainda de acordo com a polícia, foram elaborados 16 autos de infração de trânsito.

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Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Itapevi PM polícia

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