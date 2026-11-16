PM acaba com pancadão e apreende veículos irregulares em Itapevi

Gioia na madrugada desta segunda-feira (16) Ação ocorreu na madrugada desta segunda-feira (16) / Foto: PM

A Polícia Militar encerrou um baile funk em Itapevi na madrugada desta segunda-feira (16), após sucessivas solicitações de moradores por causa de perturbação do sossego e da interdição da Rua Alfa, no CDHU, na Vila Gioia.

Segundo a PM, equipes do 20º BPM/M foram até o endereço e dispersaram os frequentadores do evento realizado de forma irregular.

Um Volkswagen Golf e uma motocicleta Honda CG 160 foram apreendidos. Ainda de acordo com a polícia, foram elaborados 16 autos de infração de trânsito.