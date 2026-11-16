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Anvisa proíbe dois produtos à base de percabonato

Agência determinou nesta segunda-feira (16) a apreensão de todos os lotes do Brankíssimo Alvejante e do Alveclean Tira Manchas em Pó

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 16/11/2026 12:38 Siga-nos no Google News
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percabonato anvisa
Dois produtos à base de percabonato são proibidos pela Anvisa /Magnific.com
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os lotes do Brankíssimo Alvejante e do Alveclean Tira Manchas em Pó. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (16).

Segundo a Anvisa, os produtos eram fabricados e comercializados sem regularização sanitária. As empresas responsáveis também não tinham autorização de funcionamento para fabricar saneantes, categoria que inclui produtos destinados à limpeza.

Além da apreensão, a agência determinou a proibição da fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso dos dois produtos.

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Produtos proibidos pela Anvisa

A determinação alcança todos os lotes dos seguintes saneantes:

  • Brankíssimo Alvejante
  • Alveclean – Tira Manchas em Pó

Os produtos são à base de percarbonato, substância que ganhou popularidade nas redes sociais para a lavagem de roupas. Em contato com a água, o composto libera oxigênio, reação que pode auxiliar na remoção de manchas e no clareamento de tecidos.

A popularização do percarbonato em conteúdos de limpeza nas redes sociais, no entanto, não significa que todos os produtos que utilizam a substância estejam regularizados ou autorizados para comercialização.

percabonato anvisa

Reprodução

O que fazer se você tem um dos produtos em casa?

Quem possui o Brankíssimo Alvejante ou o Alveclean Tira Manchas em Pó deve interromper o uso e não utilizar o produto, mesmo que a embalagem já esteja aberta ou que não tenha apresentado problemas em utilizações anteriores.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Anvisa percabonato

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