Quinta-feira em São Paulo tem chuvas passageiras e temperaturas amenas

A quinta-feira, 12 de novembro, amanhece com o tempo instável na capital paulista. A previsão para hoje indica a ocorrência de chuva passageira fraca ao longo do dia, mantendo o clima típico de transição e exigindo que o paulistano saia de casa preparado para pequenas variações nas condições meteorológicas.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram mínima de 17.8°C nas primeiras horas do dia, configurando uma manhã com temperaturas amenas. Ao longo da tarde, com a elevação gradual, a máxima chega a 25.4°C, caracterizando um cenário de calor moderado na cidade.

Os índices meteorológicos apontam ainda uma alta umidade relativa do ar, casa dos 83%, além de uma probabilidade de chuva de 86%. Os ventos sopram calmos a 11.2 km/h. Vale destacar o índice UV de 11.2, considerado muito alto/extremo, o que reforça a necessidade de proteção solar mesmo com a presença de nuvens e chuva fraca.

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Para quem vai circular por São Paulo nesta quinta-feira, a recomendação é carregar um guarda-chuva na bolsa para se prevenir contra as instabilidades passageiras e manter a hidratação em dia, prestando atenção à proteção da pele devido ao forte índice ultravioleta.