Itapevi tem quinta-feira com chuva passageira fraca e temperaturas amenas

A quinta-feira (12/11) em Itapevi amanhece sob um cenário de instabilidade leve, marcada pela ocorrência de chuva passageira fraca ao longo do dia. O tempo se mantém predominantemente úmido, exigindo um pouco de atenção dos moradores que precisam se deslocar pelas ruas da cidade.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram marcações amenas e frescas na região. A mínima prevista é de 17.3°C, enquanto a máxima não deve passar dos 23.5°C, configurando um dia com clima bastante agradável e sem extremos de calor ou frio.

Os dados meteorológicos indicam ainda uma alta umidade relativa do ar, casa dos 87%, acompanhada por ventos moderados que sopram a 13.7 km/h. A probabilidade de precipitação é alta, atingindo 86%, mas com o acumulado se concentrando em chuvas rápidas e de baixa intensidade.

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Apesar da cobertura de nuvens e das pancadas passageiras, vale destacar o índice UV de 12, considerado muito alto. Portanto, mesmo com o tempo mais fechado, recomenda-se o uso de protetor solar caso haja aberturas de sol, além de manter um guarda-chuva à mão para eventuais precipitações ao longo do dia.