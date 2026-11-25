O município de Cotia promove no dia 6 de dezembro, a partir das 18h, a apresentação gratuita do musical circense “O Menino que Não Conhecia o Natal”, com participação especial do humorista Tirulipa. O espetáculo integra a programação do Natal dos Sonhos, promovida pela Prefeitura de Cotia para toda a família.

De acordo com a divulgação oficial do evento, a montagem reúne teatro, música, dança, acrobacias e malabarismos, com a proposta de despertar emoções e difundir o espírito natalino entre o público.

Programação e localização

A apresentação será realizada ao ar livre, em frente à Prefeitura de Cotia, localizada na Avenida Professor Manoel José Pedroso, nº 1347, no Jardim Nomura. Além de acompanhar o musical circense, os moradores e visitantes também poderão conferir a decoração de Natal montada no local.