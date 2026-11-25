O Portal do Trabalhador de Osasco Centro, vinculado à Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, promove nesta quarta-feira, 25 de novembro, processos seletivos para quatro funções: auxiliar de limpeza, controlador de acesso, limpador de vidros, ajudante de montagem e operador de cartão. Os salários informados variam de R$ 2.370,00, além de benefícios específicos para cada cargo.

Todas as seleções acontecem presencialmente no Portal do Trabalhador Centro, localizado na Rua Fiorino Beltramo, 300. Para participar, os candidatos devem comparecer ao local levando documentos e currículo, atentando-se ao horário de atendimento de cada oportunidade.

As seleções estão marcadas para as 13h30:

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