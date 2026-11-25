Portal do Trabalhador de Osasco realiza processos seletivos para quatro cargos nesta quarta-feira (25)
Oportunidades divulgadas pelo Portal do Trabalhador de Osasco têm salários de R$ 2.370,00 para atuação na região; interessados devem comparecer ao endereço no Centro com documentos e currículo.
O Portal do Trabalhador de Osasco Centro, vinculado à Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, promove nesta quarta-feira, 25 de novembro, processos seletivos para quatro funções: auxiliar de limpeza, controlador de acesso, limpador de vidros, ajudante de montagem e operador de cartão. Os salários informados variam de R$ 2.370,00, além de benefícios específicos para cada cargo.
Todas as seleções acontecem presencialmente no Portal do Trabalhador Centro, localizado na Rua Fiorino Beltramo, 300. Para participar, os candidatos devem comparecer ao local levando documentos e currículo, atentando-se ao horário de atendimento de cada oportunidade.
As seleções estão marcadas para as 13h30:
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Operador de cartão (ID 9341454): Para atuar em Osasco, das 13h às 21h20. Exige ensino médio completo e não exige experiência em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O salário é de R$ 2.370,00, com convênio médico, odontológico, Gym Pass/Total Pass, participação nos lucros, vale-transporte e plano de carreira.
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Controlador de acesso (ID 9351774): Com atuação em Alphaville Empresarial, em Barueri, oferece salário de R$ 2.031,00, vale-refeição de R$ 26,03 e vale-transporte. Os requisitos incluem ensino fundamental completo, três meses de experiência (não comprovado), idade de 18 até 50 anos e conhecimento em informática. Os horários disponíveis são manhã, das 7h às 19h, e noite, das 19h às 7h.
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Limpador de vidros (ID 9351730): Também para Alphaville Empresarial, em Barueri, paga R$2.014,00, vale-refeição de R$ 21,80 e vale-transporte. Exige ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência em CTPS e idade de 19 até 50 anos. O expediente é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.
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Auxiliar de limpeza (ID 9351874): Para trabalhar em Alphaville Empresarial, em Barueri, em escala 6×1, das 8h às 17h, com sábado e domingo alternados. Pede ensino fundamental incompleto e idade de 18 até 50 anos. A remuneração é de R$ 1.837,40, vale-refeição de R$ 21,80 e vale-transporte.