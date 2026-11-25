A quarta-feira, 25 de novembro, amanhece com o tempo instável na capital paulista, marcando uma transição típica de primavera com a presença de umidade elevada e abafamento. A previsão para hoje indica a ocorrência de chuva passageira fraca, que pode se manifestar em momentos isolados ao longo do dia, sem grandes transtornos para a rotina dos moradores da cidade.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram mínima de 21.2°C, configurando um cenário de temperaturas amenas nas primeiras horas da manhã. Ao longo do dia, com o aquecimento gradual, a máxima pode atingir até 29.8°C, caracterizando um típico dia quente e de calor moderado para os padrões da região metropolitana.

Os índices meteorológicos apontam ainda uma umidade relativa do ar em patamares elevados, batendo na casa dos 85%, o que intensifica a sensação de abafamento. A probabilidade de precipitação é alta, estimada em 87%, acompanhada por ventos moderados que sopram a uma velocidade média de 16.6 km/h, trazendo um breve alívio nos momentos de vento.

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Apesar da predominância de nuvens e das pancadas rápidas, o índice UV atinge a marca de 14.2, considerado muito alto. Por isso, a recomendação para quem for transitar pelas ruas de São Paulo é redobrar os cuidados com a proteção solar, além de manter o guarda-chuva por perto para se prevenir contra a chuva passageira fraca.