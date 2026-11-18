Nicolas Gabriel foi morto no último fim de semana / Reprodução/Balanço Geral/Record

A Polícia Civil investiga a morte de Nicolas Gabriel, esfaqueado em Caucaia do Alto, distrito de Cotia, no último fim de semana. O crime causou comoção entre moradores da região e pessoas próximas à vítima, descrita como tranquila e alegre.

Segundo informações exibidas pelo “Balanço Geral”, da Record, o jovem teria sido atingido por golpes de faca após uma confusão nas proximidades de uma adega. A motivação do ataque ainda não foi esclarecida.

Nicolas chegou a ser socorrido pelo SAMU e levado ao Pronto Atendimento de Caucaia do Alto, mas não resistiu aos ferimentos.

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O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Cotia, responsável pelas investigações. A polícia busca esclarecer as circunstâncias do crime, identificar o suspeito e determinar a motivação do ataque.

Com informações do “Balanço Geral”

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