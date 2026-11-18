Jornalista esportivo abriu o coração nas redes sociais e falou sobre a batalha que enfrenta na saúde /Reprodução/Instagram

O jornalista André Hernan revelou nesta quarta-feira (18) que enfrenta uma batalha contra a leucemia mieloide aguda, um tipo de câncer que atinge o sangue e a medula óssea. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele contou detalhes do diagnóstico, do tratamento e dos próximos passos para enfrentar a doença.

Hernan recebeu a notícia em 11 de agosto, pouco depois da cobertura da Copa do Mundo. Segundo o jornalista, a investigação começou durante um tratamento dentário. Ao descobrir a doença, ele decidiu concentrar suas energias na recuperação.

“Não é fácil ouvir esse diagnóstico. O mundo desaba na hora. Você pensa nas piores coisas, mas eu tive uma percepção de que não tinha de ficar fazendo muitas perguntas. Eu não tinha que ficar fazendo aquela pergunta: ‘por que comigo? Por que eu?’. Eu decidi lutar”, declarou.

O comunicador contou que começou a quimioterapia apenas quatro dias depois de receber o diagnóstico. A decisão de compartilhar a notícia nas redes sociais, segundo ele, foi motivada pela vontade de manter o foco no tratamento.

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Jornalista interrompeu vídeos durante tratamento

Mesmo após descobrir a doença, André Hernan continuou cumprindo compromissos profissionais na ESPN e no Amazon Prime por um período. Depois, precisou interromper a rotina de gravações em vídeo, inclusive por causa dos efeitos do tratamento.

“Porque o cabelo caiu. Aí, pegou na vaidade, tive de parar de fazer vídeo”, contou.

Agora, o próximo passo será o transplante de medula óssea, previsto para dezembro. A filha do jornalista, Nina, que completou 16 anos recentemente, será a doadora.

Ao falar sobre o período em que ficará afastado, Hernan demonstrou confiança na recuperação e deixou uma mensagem de esperança aos seguidores.

“Vou me ausentar um pouquinho, é verdade, mas logo vou estar de volta. Então esse mês, que é um mês de dezembro, de Natal, de Ano Novo, de renovação, de esperança, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Eu logo, logo vou estar de volta.”

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Quem é André Hernan?

André Hernan tem uma trajetória de mais de duas décadas no jornalismo esportivo. Trabalhou por 20 anos na TV Globo e também passou pelo UOL. Atualmente, atua na ESPN e no Amazon Prime.

O que é leucemia mieloide aguda?

A leucemia mieloide aguda (LMA) é um tipo de câncer do sangue e da medula óssea que apresenta evolução rápida. A doença ocorre quando células imaturas da linhagem mieloide, chamadas blastos, se multiplicam de forma descontrolada e prejudicam a produção normal das células sanguíneas.

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Com isso, o organismo pode apresentar redução de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos saudáveis e plaquetas.

Entre os sintomas mais frequentes estão cansaço intenso, palidez, febre, infecções recorrentes, manchas roxas pelo corpo e sangramentos.

O diagnóstico envolve exames de sangue e análise da medula óssea, por meio de procedimentos como mielograma e biópsia. Em geral, a identificação de pelo menos 20% de blastos no sangue ou na medula óssea é um dos critérios utilizados, com exceções para determinados subtipos da doença.