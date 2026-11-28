O sábado em Cotia começa sob a influência de um cenário típico de umidade elevada, com o registro de chuva passageira fraca ao longo do dia. O tempo segue instável, mas sem indicativos de temporais ou acumulados expressivos na região.

Nos termômetros, a mínima registrada foi de 16,6°C na madrugada, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 22,5°C durante a tarde. Com essa variação, a cidade experimenta temperaturas amenas e um clima bastante fresco para o final de semana.

O índice de umidade relativa do ar está bastante alto, batendo em 93%, o que favorece a sensação de abafamento leve, mas mantendo a atmosfera úmida. A probabilidade de precipitação é de 92%, com ventos fracos soprando a uma velocidade média de 9,4 km/h e índice UV em 4,1, considerado moderado.

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Para quem tem planos ao ar livre em Cotia neste sábado, a recomendação é carregar um guarda-chuva na bolsa para se prevenir contra as chuvas passageiras. Embora o tempo esteja instável, as condições são favoráveis para atividades rotineiras, exigindo apenas atenção redobrada nas ruas molhadas.