O sábado, 28 de novembro, amanhece com o tempo instável em Barueri. A previsão para hoje indica a ocorrência de chuva passageira fraca ao longo do dia, exigindo um pouco de atenção de quem precisar sair de casa, embora os episódios de precipitação não devam ser intensos nem contínuos na cidade.

Em relação às temperaturas, a cidade registra mínimas na casa dos 17.5°C e máximas que podem chegar a 23.6°C. De acordo com a escala meteorológica da região, estamos diante de temperaturas amenas e um clima fresco, ideal para quem prefere evitar o calor excessivo, mas que ainda assim pede uma blusa leve caso o vento sopre.

O cenário atmosférico também é marcado pela alta umidade relativa do ar, que atinge expressivos 91%, enquanto a probabilidade de chuva se mantém no mesmo patamar de 91%. Os ventos sopram de forma suave, a uma velocidade média de 10.4 km/h, e o índice UV é calculado em 5.2, exigindo proteção solar moderada mesmo com a presença de nuvens.

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Para aproveitar o fim de semana com segurança, a recomendação para os moradores de Barueri é carregar um guarda-chuva na bolsa ao se deslocar pela cidade. Como a chuva tende a ser rápida e passageira, o tempo pode abrir entre um período e outro, mas a umidade elevada pede atenção redobrada com a saúde e a hidratação.