O Shopping Taboão reúne atrações de Natal e opções de lazer para as famílias neste sábado e domingo, dias 28 e 29 de novembro. A programação inclui encontro com o Papai Noel, carrossel, brincadeiras e um simulador virtual instalado na decoração natalina.

No domingo (29), o Coral do Colégio Adventista faz duas apresentações, às 16h e às 18h.

A decoração conta com árvore de 10 metros, ursos animatrônicos, rena e uma casa interativa com escorregador. O espaço para fotos com o Papai Noel tem trono adaptado para pessoas que utilizam cadeira de rodas e área sensorial para visitantes com transtorno do espectro autista (TEA).

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Entre as opções de lazer estão a Vila Molusco, com piscina de bolinhas, cama elástica, carrossel e área baby, e o espaço temático do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que oferece brinquedos infláveis, escalada e brinquedão.

O passeio também pode incluir o Trem Expresso, carrinhos elétricos, simuladores e fliperamas do Game Station, máquinas de prêmios, atividades esportivas da Cafu Academy e filmes no Cine Araújo.

Black Friday e sorteio de carro

Nos dias 28, 29 e 30 de novembro, os clientes também poderão participar de uma cabine de vento premiada, com patrocínio da Qóculos. Para acessar a atração, é necessário estar inscrito no programa de benefícios do shopping e cadastrar as notas fiscais pelo aplicativo.

O valor mínimo em compras varia conforme a categoria do participante: R$ 500 para clientes uma estrela, R$ 400 para duas estrelas e R$ 200 para três estrelas.

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Até 31 de dezembro, as compras também dão direito a números da sorte para concorrer a um Jeep Avenger Longitude híbrido. Clientes três estrelas recebem dez números, os de duas estrelas ganham cinco e os de uma estrela, um. Compras nas lojas Biscoitê e Gelato Borelli podem render até dez números extras por loja.

As regras e demais informações estão disponíveis no aplicativo do Shopping Taboão.