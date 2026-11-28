Horóscopo do dia 28 de novembro de 2026: confira e fique por dentro das previsões de hoje para todos os signos neste sábado.

Áries – 21 de março a 20 de abril

Não exagere fazendo coisas incomuns e mantenha um nível discreto em suas atividades. Isso irá neutralizar algumas vibrações negativas presentes na parte da tarde. Por outro lado, uma parte do que sonha é possível. Acredite, projete a imagem que você tem do seu futuro… Confira aqui a previsão completa de Áries para hoje

Touro – 21 de abril a 20 de maio

A energia cósmica ao seu redor neste ciclo é extremamente boa. Você encontrará cenário pessoal novo, mais emocionante, misterioso e surpreendente; nesse clima, dará jeito no que mais deseja para resolver assuntos pessoais, não fique ansioso porque sua vez está chegando… Veja aqui a previsão completa de Touro para hoje

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Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

Em breve você sairá de situação incômoda e ganhará conforto e poder para perseguir seus sonhos. Este é o momento de estabilizar sua vida pessoal. O que parecia complicado não é mais, tudo está sendo renovado. Se espera viagem, notícias chegarão… .Clique e confira a previsão completa para Gêmeos hoje

Câncer – 21 de junho a 21 de julho

Você recupera tempo perdido e o que parecia impossível de alcançar torna-se viável. A ordem é crucial hoje: sentir tudo bem organizado fará diferença total. Você terá muitas atividades neste dia. Estruture sua agenda cedo pela manhã… Veja aqui a previsão completa de Câncer hoje

Leão – 22 de julho a 22 de agosto

É o momento de reavaliar tudo para não perder o rumo do crescimento. Tente relaxar, pois uma situação nova pode ajudá-lo a crescer e assim você conseguir acertar alguns objetivos pendentes que você tem, já que começa um período de união entre o que vai e volta… Continue lendo a previsão completa de Leão para hoje

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

Nos próximos dias algo que parecia impossível se tornará realidade positiva para você. Existem vibrações excelentes e afinidade profunda entre o que você necessita, deseja e o Universo está atraindo. Uma situação inesperada será resolvida com lucidez… Veja a previsão completa de Virgem para hoje clicando aqui

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Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Você enfrentará um imprevisto, mas lidará com rapidez e clareza. Não se deixe levar por impulsos ou maus conselhos; confie na sua inteligência e intuição. Existem vibrações excelentes e afinidade profunda no que você necessita… Confira a previsão completa de Libra para hoje

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Você verá como uma das ideias que você tem começa a dar seus primeiros frutos. Pouco a pouco, o sucesso estará presente. Você recebe a resposta do que estava esperando, mas não se abra com todos, um pouco de desconfiança faz parte do jogo… Veja aqui a previsão completa para Escorpião hoje

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Uma série de situações serão apresentada e permitirão que você se fortaleça diante das suas aspirações e vontades de ter sucesso. Seus objetivos serão alcançados, porque você terá a capacidade de detectar oportunidades que os outros não conseguem enxergar… Clique aqui e confira a previsão completa para Sagitário

Capricórnio – 22 de dezembro a 20 de janeiro

A partir de agora algo muda a seu favor no que precisa. A posição do seu regente neste momento está criando uma espécie de atração positiva para seus projetos pessoais. Se você quer atingir seus objetivos, mantenha o foco naquilo que rende frutos… Veja aqui a previsão completa de hoje para Capricórnio

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Aquário – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Há perspectivas boas e novas em uma viagem que está prevista de acontecer neste semestre, e com ela será o tempo de mostrar a sua capacidade nos encontros com outras pessoas. Tente ser mais discreto e não fale mais do que o necessário sobre isso… Clique aqui e veja a previsão completa de Aquário hoje

Peixes – 20 de fevereiro a 20 de março

Sua capacidade de atrair coisas boas está em um plano alto e você recebe um bom impacto de uma pessoa ao seu redor, que o leva a aumentar seu entusiasmo. Você se sentirá muito mais seguro das suas habilidades e capacidade ao tocar algo sozinho… A previsão completa de Peixes para hoje clicando aqui