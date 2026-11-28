O sábado em Osasco amanhece sob a influência de um cenário típico de umidade elevada, com registro de chuva passageira fraca ao longo do dia. A instabilidade marca presença na região metropolitana, exigindo um pouco de atenção de quem precisa sair de casa nas próximas horas.

Em relação às temperaturas, os termômetros oscilam entre a mínima de 17.5°C e a máxima de 22.6°C, configurando um dia com temperaturas amenas e clima fresco na cidade. A umidade relativa do ar está bastante alta, atingindo os 91%, mesma porcentagem estimada para a probabilidade de precipitação.

A intensidade dos ventos permanece moderada, soprando a uma velocidade média de 10.4 km/h, enquanto o índice ultravioleta (UV) fica na marca de 4, considerado moderado. O volume das chuvas previstas para hoje, no entanto, deve ser fraco e intercalado por momentos de trégua na névoa.

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Para quem planeja atividades ao ar livre em Osasco neste sábado, a recomendação é carregar um guarda-chuva na bolsa para se prevenir contra as chuvas passageiras. O ambiente fresco pede roupas confortáveis, e a alta umidade pede atenção redobrada com a hidratação e a conservação de alimentos.