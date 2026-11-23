A cidade de Cotia registra nesta segunda-feira, 23 de novembro, um cenário típico de instabilidade leve, com a ocorrência de chuva passageira fraca ao longo do dia. O tempo se mantém predominantemente úmido, exigindo atenção redobrada dos motoristas e pedestres que circulam pelas vias da região.

Em relação às temperaturas, os termômetros marcam mínima de 20.3°C nas primeiras horas do dia, classificando o período como fresco, enquanto a máxima pode atingir 25.7°C à tarde, caracterizando um patamar de calor moderado. A umidade relativa do ar está bastante elevada, registrando 90%, e a probabilidade de precipitação chega a 92%.

Os ventos sopram de forma moderada a uma velocidade de 15.8 km/h, ajudando a amenizar a sensação térmica. Vale destacar que, apesar da cobertura de nuvens e das chuvas rápidas, o índice UV aponta para o patamar de 12.1, considerado extremo, o que significa que os cuidados com a proteção da pele continuam sendo necessários mesmo em dias nublados.

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Para quem precisa sair de casa, a recomendação é carregar um guarda-chuva na bolsa para se prevenir contra as precipitações rápidas e eventuais. A tendência para o restante do dia é de variação na nebulosidade, com aberturas esporádicas de sol entre as passagens de chuva.