Horóscopo do dia 23 de novembro de 2026: confira e fique por dentro das previsões de hoje para todos os signos nesta segunda-feira.

Áries – 21 de março a 20 de abril

As mudanças que você começar a colocar em prática nos próximos dias terão tudo para trazer resultados positivos. Uma nova maneira de organizar seus planos ajudará a conquistar mais segurança e tranquilidade. Além disso, um conselho de alguém próximo poderá abrir seus olhos para um detalhe que fará toda a diferença… Confira a previsão completa de Áries para hoje

Touro – 21 de abril a 20 de maio

Uma situação que você vem adiando precisará de uma resposta mais rápida. Nos próximos dias, uma conversa ou decisão poderá ajudar a colocar as coisas no lugar e recuperar seu equilíbrio. Quanto mais firmeza demonstrar nas suas escolhas, menores serão as chances de se envolver em situações difíceis de contornar… Veja agora a previsão completa de hoje para Touro

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Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

Seu corpo poderá dar sinais de que está precisando de uma pausa. Não ignore o cansaço nem tente abraçar tudo ao mesmo tempo. Ao reorganizar sua rotina, você perceberá que terá mais disposição para aproveitar uma conversa já planejada, que poderá trazer novidades e movimentar seus próximos dias… Descubra o que o dia reserva para Gêmeos

Câncer – 21 de junho a 21 de julho

Você terá uma boa chance de fortalecer os planos que começou recentemente. Uma postura mais prática diante dos acontecimentos ajudará a transformar ideias em resultados concretos. Também poderá surgir uma vontade de aprender algo novo ou aprimorar seus conhecimentos, dando início a uma fase de crescimento que promete trazer bastante satisfação… Confira todos os detalhes da previsão de Câncer para hoje

Leão – 22 de julho a 22 de agosto

Uma situação favorável poderá colocar você diante de algo que vinha desejando há algum tempo. Para aproveitar esse momento, será importante ter clareza sobre seus objetivos e organizar cada passo com inteligência. Nas relações pessoais, procure não deixar que uma reação impulsiva transforme uma conversa simples em um desgaste desnecessário… Veja a previsão completa de Leão e saiba o que tem hoje

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

Você perceberá que algumas mudanças precisam começar pelas suas próprias atitudes. Antes de cobrar respostas ou comportamentos de outras pessoas, observe o que também poderá ajustar na sua maneira de agir. Com mais organização e paciência, seus planos ganharão força. Uma viagem ou passeio também poderá trazer uma animação renovadora… Descubra a previsão completa de Virgem para hoje

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Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Uma fase mais favorável poderá começar a se desenhar, trazendo soluções para situações que pareciam complicadas. Mesmo com várias tarefas disputando sua atenção, você conseguirá avançar se estabelecer prioridades e respeitar seus limites. Não assuma responsabilidades que pertencem a outras pessoas: seu tempo também merece ser valorizado… Confira o que os astros reservam para Libra hoje

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Os próximos dias poderão exigir bastante de você, principalmente diante de cobranças e responsabilidades que chegarão de diferentes lados. Em vez de tentar mudar tudo de uma vez, concentre sua energia no que realmente precisa ser resolvido. Uma pausa para cuidar do corpo e recuperar as forças será essencial para seguir adiante… Veja agora a previsão completa de Escorpião para hoje

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Você terá bons motivos para reconhecer quem esteve ao seu lado durante uma conquista ou ajudou a tirar um plano do papel. Aquilo que já começou a construir poderá avançar de maneira consistente, desde que mantenha a dedicação. Ao afastar pensamentos negativos, ficará mais fácil enxergar uma saída promissora para os desafios… Descubra o que pode acontecer com Sagitário hoje

Capricórnio – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Uma mudança positiva poderá aproximar você de uma posição mais favorável em uma situação que deseja transformar. Não deixe uma conversa planejada para depois, mesmo que ainda não saiba o que ela poderá trazer. Escutar as ideias de outra pessoa antes de decidir será uma atitude inteligente e poderá surpreender pelos resultados… Confira a previsão completa de Capricórnio para hoje

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Aquário – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Nem tudo seguirá exatamente o caminho que você imaginou, mas isso não significa que seus planos estejam dando errado. Talvez seja o momento de rever algumas escolhas e identificar o que realmente precisa mudar. Quando entender o que já não combina com seus desejos, você encontrará uma direção mais interessante para seguir… Veja o que a previsão de hoje revela para Aquário

Peixes – 20 de fevereiro a 20 de março

Os compromissos que você já assumiu merecerão atenção nos próximos dias. Adiar encontros ou deixar decisões pendentes poderá atrapalhar algo que está começando a tomar forma. Observe melhor o que acontece ao seu redor e confie na sua capacidade de avaliar cada situação. Uma escolha feita no momento certo poderá abrir um caminho muito mais animador… Confira agora a previsão completa de Peixes para hoje