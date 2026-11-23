A segunda-feira, 23 de novembro, começa com o tempo instável na cidade de Itapevi. Moradores que precisam sair de casa logo cedo devem ficar atentos, pois a previsão indica a ocorrência de chuva passageira fraca ao longo do dia, exigindo um cuidado extra nos deslocamentos pela região.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram mínima de 20.4°C nas primeiras horas do dia e máxima que pode alcançar até 26.2°C no período da tarde, configurando um cenário de calor moderado. A umidade relativa do ar está bastante elevada, casa na faixa dos 89%, enquanto a probabilidade de precipitação é alta, atingindo os 92%.

Os ventos sopram com uma velocidade moderada de 15.5 km/h, ajudando a amenizar a sensação térmica nos momentos de maior abafamento. Outro ponto que merece atenção redobrada é o índice UV, que atinge a marca de 12.5, considerado extremo. Mesmo com a presença de nuvens e chuvas rápidas, a proteção solar continua sendo indispensável para quem transitar ao ar livre.

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A tendência para o restante do dia é de que o tempo siga instável, com aberturas rápidas de sol intercaladas com precipitações leves. A recomendação da Defesa Civil e dos órgãos de meteorologia é para que a população mantenha o guarda-chuva por perto e redobre os cuidados com a hidratação e proteção da pele devido à radiação solar elevada.