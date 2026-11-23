Os moradores de Osasco encontram uma segunda-feira (23) com tempo instável, marcado por chuvas passageiras e fracas ao longo do dia. A condição mantém o clima úmido na cidade, exigindo que quem for sair de casa leve um guarda-chuva por precaução, embora os volumes previstos não devam causar transtornos maiores nas vias do município.

Em relação às temperaturas, os termômetros oscilam entre a mínima de 21.4°C e a máxima de 26.8°C. De acordo com a escala meteorológica da região, os índices configuram temperaturas amenas no início e final do período, evoluindo para um calor moderado durante a tarde.

A umidade relativa do ar está elevada, registrando 87%, enquanto a probabilidade de precipitação chega a expressivos 89%. Os ventos sopram a uma velocidade moderada de 15.5 km/h, trazendo uma leve brisa que ajuda a amenizar a sensação térmica.

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Apesar da cobertura de nuvens e das chuvas rápidas, vale destacar que o índice UV atinge a marca de 12.6, considerada extremamente alta. Portanto, mesmo com o sol encoberto pela instabilidade, o uso de protetor solar continua sendo fundamental para quem precisar se expor ao ar livre.