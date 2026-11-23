A semana começa com o tempo instável em Barueri nesta segunda-feira (23). Os moradores da cidade devem notar a presença de muitas nuvens ao longo do dia, acompanhadas por episódios de chuva passageira fraca, que podem ocorrer em diferentes momentos, exigindo um pouco de atenção de quem precisa transitar pelas ruas da região.

Em relação às temperaturas, a segunda-feira registra marcas agradáveis e características de um dia fresco. Os termômetros marcaram a mínima de 21.2°C nas primeiras horas do dia, enquanto a máxima prevista pode alcançar os 27.1°C, configurando um cenário de calor moderado durante o período da tarde.

A umidade relativa do ar permanece elevada, registrando 87%, o que favorece a sensação de abafamento em alguns momentos. A probabilidade de precipitação é alta, atingindo 91%, enquanto os ventos sopra moderados a uma velocidade de 15.8 km/h, trazendo um pouco de alívio para a atmosfera barueriense.

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Apesar da cobertura de nuvens e da chuva fraca, o índice UV atinge a marca de 12.8, considerado muito alto. Por isso, mesmo sem sol forte evidente, especialistas reforçam a importância de manter cuidados com a pele caso haja aberturas temporárias no céu. Tenha um bom guarda-chuva por perto e uma excelente semana em Barueri!