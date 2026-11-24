A terça-feira, 24 de novembro, começa com o tempo instável em Cotia. A previsão aponta para a ocorrência de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção dos moradores que precisam circular pela cidade e regiões vizinhas.

Os termômetros na cidade registram temperatura mínima de 20.3°C, mantendo um cenário fresco nas primeiras horas do dia. No entanto, com o avanço das horas, a máxima pode atingir até 29.4°C, configurando um típico cenário de calor moderado.

O índice de umidade relativa do ar está elevado, casa na faixa dos 84%, enquanto a probabilidade de precipitação é alta, atingindo 83%. Os ventos sopram com velocidade moderada de 15.5 km/h, ajudando a amenizar a sensação térmica nos momentos de maior aquecimento.

Publicidade

Vale destacar ainda que o índice UV está em 15.4, considerado muito alto. Mesmo com a presença de nuvens e instabilidade, é fundamental redobrar os cuidados com a proteção solar caso haja aberturas de sol durante o dia.