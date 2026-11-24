A terça-feira, 24 de novembro, em Itapevi, é marcada por um cenário de instabilidade atmosférica. A previsão indica chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção dos moradores que precisam transitar pelas ruas da cidade, pois o tempo pode mudar repentinamente de uma região para outra do município.

Em relação às temperaturas, os termômetros registraram mínima de 20.3°C nas primeiras horas do dia, configurando um amanhecer com temperaturas amenas. Ao longo da tarde, o calor moderado predomina, com máxima prevista alcançando os 29.8°C, mantendo a sensação de abafamento devido aos altos índices de umidade.

O índice de umidade relativa do ar permanece elevado, registrando 83%, o que favorece a formação de nuvens carregadas e eleva a probabilidade de precipitação para 82%. Os ventos sopram de forma moderada a uma velocidade de 15.5 km/h, ajudando a amenizar a sensação térmica nos momentos de maior insolação.

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Apesar da nebulosidade e da chance de chuva, o índice UV atinge a marca de 15.3, considerado muito alto. Por isso, a recomendação para quem for realizar atividades ao ar livre é manter os cuidados com a proteção solar e carregar um guarda-chuva para se prevenir contra as instabilidades passageiras.