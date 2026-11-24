A terça-feira, 24 de novembro, começa com o tempo instável em Barueri. A previsão indica chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, mantendo o clima abafado e com variação na nebulosidade para quem circula pelos bairros da cidade.

Os termômetros registram temperatura mínima de 20.4°C, valor considerado dentro da faixa de temperaturas amenas / fresco nas primeiras horas do dia. Contudo, ao longo da tarde, o forte aquecimento eleva os índices rapidamente, alcançando a marca máxima de 30.7°C, o que caracteriza um cenário de calor intenso / muito quente para o município.

Além das temperaturas elevadas, a umidade relativa do ar se mantém em patamares elevados, registrando 81%, o que intensifica a sensação de abafamento. As probabilidades de precipitação alcançam 79%, acompanhadas por ventos moderados que sopram a 15.5 km/h.

Publicidade

Vale destacar ainda que o índice UV atinge a marca expressiva de 15.3, exigindo atenção redobrada quanto à proteção solar. Moradores que precisarem transitar ao ar livre devem se manter hidratados e prever possíveis alterações repentinas no tempo devido à instabilidade na região.