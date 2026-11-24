Os moradores de Osasco enfrentam uma terça-feira (24) marcada pela instabilidade no tempo e sensação de abafamento. O cenário meteorológico para hoje indica a ocorrência de chuva irregular nas proximidades da cidade, o que pode surpreender quem transita pelas ruas ao longo do dia com pancadas rápidas e isoladas.

Em relação às temperaturas, Osasco registra marcas elevadas nesta terça-feira. Os termômetros oscilam entre a mínima de 20.9°C — faixa considerada de temperaturas amenas nas primeiras horas do dia — e a máxima que pode alcançar os 30.8°C, configurando um cenário de calor intenso na região.

A umidade relativa do ar permanece alta, registrando 79%, o que intensifica a sensação de abafamento. A probabilidade de precipitação também é alta, marcando 79%, enquanto os ventos sopram a uma velocidade moderada de 15.1 km/h. Vale destacar ainda o índice UV, que atinge a marca de 15.2, exigindo atenção redobrada com a proteção solar em momentos de abertura de sol.

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Para quem vai sair de casa, a recomendação é manter o guarda-chuva por perto devido à possibilidade de chuva irregular, além de redobrar os cuidados com a hidratação e a proteção contra a radiação solar extrema. Continue acompanhando as atualizações do portal Visão Oeste para saber como fica o tempo nos próximos dias na região.