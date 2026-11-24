Horóscopo do dia 24 de novembro de 2026: confira e fique por dentro das previsões de hoje para todos os signos nesta terça-feira.

Áries – 21 de março a 20 de abril

Com a Lua Cheia em Gêmeos, suas ideias ganham clareza e ajudam a desfazer dúvidas antigas. Evite reagir por impulso ao ouvir novidades. Respire fundo, organize os pensamentos com calma e siga em frente com mais leveza hoje… Confira aqui a previsão completa de Áries para hoje

Touro – 21 de abril a 20 de maio

Para esta terça-feira vale revisar gastos e escolhas que pesam no bolso sob a Lua Cheia em Gêmeos. Menos apego ao que perdeu o sentido abre espaço para o novo. Dê um passo firme e deixe o dia fluir naturalmente, que tudo se encaixa… Veja aqui a previsão completa de Touro para hoje

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Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

Seu signo fica em evidência com a Lua Cheia em Gêmeos, ampliando percepções sobre pessoas e acordos. Antes de bater o martelo, observe os detalhes. Dê tempo ao tempo, ouça sua intuição e decida o que faz sentido… Clique e confira a previsão completa para Gêmeos hoje

Câncer – 21 de junho a 21 de julho

Conversas francas ganham força com a Lua Cheia em Gêmeos e aliviam tensões acumuladas. Aproveite o clima mais leve para tirar planos da gaveta, cuidar de você e retomar iniciativas com firmeza e boa vontade no dia… Veja aqui a previsão completa de Câncer hoje

Leão – 22 de julho a 22 de agosto

Amizades, grupos e projetos coletivos pedem atenção extra com a Lua Cheia em Gêmeos. Encare com atitude aquilo que você vinha adiando. Resolva o que estiver ao seu alcance e aproveite a sensação de dever cumprido hoje… Continue lendo a previsão completa de Leão para hoje

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

O momento pede foco no trabalho e menos cobrança desnecessária, embalado pela Lua Cheia em Gêmeos. Pequenos ajustes na rotina já trazem bons resultados. Faça a sua parte, afaste distrações que cansam à toa e deixe amadurecer… Veja a previsão completa de Virgem para hoje clicando aqui

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Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Novos horizontes, ideias frescas e trocas animadas marcam a Lua Cheia em Gêmeos. Fique atento a quem não torce de verdade por você. Nesta terça-feira em vez de reduzir seus planos, confie na sua capacidade e mire mais alto que é o certo… Confira a previsão completa de Libra para hoje

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Acordos, finanças compartilhadas e desejos profundos ganham movimento com a Lua Cheia em Gêmeos. Planos parados podem avançar. Assuma a dedicação necessária, pois o resultado tende a compensar bastante e trazer orgulho no seu caminho hoje… Veja aqui a previsão completa para Escorpião hoje

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Parcerias e diálogos importantes entram em cena sob a Lua Cheia em Gêmeos. Sua mente ganha clareza para resolver o que tirava sua paz. Um apoio oportuno pode mudar o rumo das coisas e abrir espaço para recomeços… Clique aqui e confira a previsão completa para Sagitário

Capricórnio – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Organizar a rotina ajuda a destravar pendências com a influência da Lua Cheia em Gêmeos. Uma oportunidade favorável pode facilitar o passo que você esperava. Aproveite o ritmo e faça bom uso do caminho que se abre… Veja aqui a previsão completa de hoje para Capricórnio

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Aquário – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Sua criatividade ganha impulso e clareia os próximos passos com a Lua Cheia em Gêmeos. Um diálogo pode revelar sentimentos importantes. Seu esforço ganha visibilidade e mostra às pessoas o seu real valor neste dia de hoje… Clique aqui e veja a previsão completa de Aquário hoje

Peixes – 20 de fevereiro a 20 de março

Assuntos de casa e família pedem atitude firme enquanto a Lua Cheia em Gêmeos movimenta o dia. O que incomodava pode finalmente avançar quando você assume a frente. Sua energia cresce, trazendo coragem para resolver pendências hoje… A previsão completa de Peixes para hoje clicando aqui