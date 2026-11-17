Esta terça-feira, 17 de novembro, reserva um cenário de tempo instável para os moradores de Cotia. Há previsão de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção de quem precisa transitar pela região, especialmente nos horários de pico, devido à possibilidade de pontos de precipitação isolada.

Em relação às marcas nos termômetros, o dia registra temperatura mínima de 17.3°C nas primeiras horas da manhã, configurando um amanhecer fresco. Ao longo da tarde, com a variação na cobertura de nuvens, os termômetros devem alcançar a máxima de 26.9°C, caracterizando um período de calor moderado.

A umidade relativa do ar permanece elevada, registrando 78%, o que contribui para a sensação de abafamento em alguns momentos. A probabilidade de precipitação calculada para a cidade é de 34%, acompanhada por ventos moderados que sopram a uma velocidade média de 13.3 km/h.

Publicidade

Apesar da instabilidade e da presença de nuvens, o índice UV atinge a marca de 12.4, considerada extremamente alta. Por isso, mesmo com o tempo nublado ou chuvoso em alguns pontos, a recomendação dos especialistas é manter o uso de protetor solar e redobrar os cuidados com a hidratação ao ar livre.