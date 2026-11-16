Osasco participou da COP31, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas realizada em Antalya, na Turquia, entre os dias 9 e 13 de novembro. Representado por João Paulo Pucciariello Perez, da Secretaria da Família e Segurança Alimentar, o município apresentou iniciativas relacionadas à segurança alimentar, sustentabilidade e enfrentamento das mudanças climáticas.

A participação ocorreu a convite de instituições e organismos nacionais e internacionais. Entre eles estão o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), dentro da agenda da Estratégia Alimenta Cidades, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU), o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA/UNEP/ONU), o ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade e a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP).

Durante a conferência, Perez participou de reuniões técnicas e de painéis na programação principal do evento, na chamada Blue Zone, área destinada às atividades oficiais da COP.

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Entre as experiências apresentadas estavam o Banco de Alimentos, o Programa de Agricultura Urbana, a política de resíduos sólidos, ações de arborização, a implantação de Mini Pomares Urbanos e a criação do Comitê-Técnico Científico de Mudanças Climáticas.

Também foram citados o levantamento de riscos e vulnerabilidades climáticas, o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, a participação no movimento Beat the Heat, o projeto Clima em Conta, os ecopontos e a expansão da frota de ônibus elétricos.

Experiências de Osasco entram em documento do MDS e ICLEI

Um dos destaques da participação brasileira na COP31 foi o lançamento, em 10 de novembro, do posicionamento “Do reconhecimento à implementação: alimentação como ação climática”, elaborado pelo MDS em parceria com o ICLEI América do Sul.

O documento reúne recomendações para integrar os sistemas alimentares urbanos às políticas climáticas e apresenta experiências de três municípios brasileiros: Osasco, Brasília e Caxias do Sul.

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A publicação defende que políticas relacionadas ao abastecimento, compras públicas da agricultura familiar, agricultura urbana e periurbana, recuperação de alimentos e redução de perdas e desperdícios sejam consideradas parte das estratégias de enfrentamento das mudanças climáticas.

Entre as recomendações estão a inclusão dos sistemas alimentares urbanos nos compromissos climáticos nacionais e nos planos de adaptação e mitigação, além da ampliação do acesso dos governos locais a recursos de financiamento climático.

O documento também aponta a necessidade de criação de indicadores para medir os resultados das políticas públicas e destaca possíveis benefícios dessas ações para a saúde, a segurança alimentar, o meio ambiente e as economias locais.

Município participou de articulações internacionais

Além dos painéis, a agenda de Osasco na COP31 incluiu reuniões, encontros técnicos e articulações com instituições brasileiras e estrangeiras.

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Durante sua participação, João Paulo Pucciariello Perez defendeu a integração entre segurança alimentar e políticas climáticas e destacou a necessidade de ampliar a cooperação entre diferentes setores.

“Segurança alimentar também é resiliência climática. Precisamos compreender que a forma como produzimos, distribuímos, consumimos e destinamos nossos alimentos tem impactos diretos sobre o meio ambiente e sobre a capacidade das cidades de enfrentar as mudanças climáticas. Reduzir o desperdício de alimentos não é só uma ação ambiental. É também uma ação social concreta, que ajuda a combater a fome e promove a dignidade humana.”

O representante de Osasco também ressaltou a participação de governos locais, universidades, empresas, agricultores familiares e organizações da sociedade civil na construção de políticas para os sistemas alimentares.

“Os governos locais não transformam os sistemas alimentares sozinhos. Precisamos construir parcerias e estratégias que vão além de doações, envolvendo universidades, empresas, agricultores familiares, organizações da sociedade civil, governos e organismos internacionais. É fundamental integrar equipamentos públicos. Os desafios são globais, mas muitas das soluções começam nas cidades.”

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Participação em conferências internacionais

A presença na COP31 deu continuidade à participação de Osasco em agendas internacionais relacionadas à sustentabilidade e às mudanças climáticas.

Em 2025, o município integrou a delegação brasileira da COP30 e também participou do Fórum Global do Pacto de Milão.

Sobre a participação na conferência deste ano, Perez destacou a oportunidade de apresentar as ações do município em uma agenda internacional.

“Participar da COP31 integrando a delegação oficial com a oportunidade de apresentar Osasco como palestrante é motivo de grande responsabilidade. Em 2025, também tivemos a oportunidade de participar da COP30. Foram dias intensos de reuniões, painéis e articulações, com instituições e pessoas trabalhando conjuntamente para fortalecer a participação dos municípios brasileiros.”