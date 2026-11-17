Os moradores de Osasco encontram uma terça-feira, 17 de novembro, marcada pela instabilidade no tempo. Há previsão de chuva irregular nas proximidades, o que pode surpreender quem transita pelas ruas da cidade ao longo do dia, exigindo atenção redobrada com mudanças repentinas nas condições meteorológicas.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram mínima de 18.4°C nas primeiras horas do dia, mantendo um clima fresco, e alcançam a máxima de 27.1°C no período da tarde, configurando um cenário de calor moderado para a região. A umidade relativa do ar permanece na casa dos 77%, enquanto a probabilidade de precipitação é de 28%.

Os ventos sopram a uma velocidade moderada de 14.8 km/h, ajudando a amenizar a sensação térmica nos momentos de maior insolação. No entanto, um ponto que merece forte atenção é o índice UV, que atinge a marca de 12.5, considerado extremo. Mesmo com a presença de nuvens e instabilidade, os raios ultravioletas continuam oferecendo riscos elevados à saúde da pele.

Publicidade

Para quem precisa sair de casa, a recomendação do portal Visão Oeste é carregar um guarda-chuva na bolsa ou mochila por precaução, além de não dispensar o uso de protetor solar devido ao alto índice UV. Fique ligado em nossas atualizações para acompanhar eventuais mudanças no tempo em Osasco e região.