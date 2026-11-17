Horóscopo do dia 17 de novembro de 2026: confira e fique por dentro das previsões de hoje para todos os signos nesta terça-feira.

Áries – 21 de março a 20 de abril

Você terá a chance de aprender algo novo que poderá abrir caminhos para uma fase de maior segurança e crescimento. Uma ideia que estava guardada também poderá ganhar forma com a ajuda de um amigo. Antes de tomar decisões sobre sua casa, espere por um momento mais favorável… Confira a previsão completa de Áries para hoje

Touro – 21 de abril a 20 de maio

Os próximos passos vão pedir mais organização e menos pressa. Você conseguirá avançar melhor ao cuidar primeiro do que realmente não pode esperar. Além disso, os planos de uma viagem começarão a ganhar força e poderão trazer uma experiência muito agradável. Uma conversa sincera ajudará a recuperar a harmonia com alguém… Veja agora a previsão completa de hoje para Touro

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Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

Algumas questões pessoais vão exigir decisões mais firmes, mas você terá condições de colocar cada coisa em seu devido lugar. Ao definir o que realmente deseja, ficará mais fácil seguir adiante. Também será o momento de se afastar de situações desgastantes e recuperar o entusiasmo para viver algo positivo… Descubra o que o dia reserva para Gêmeos

Câncer – 21 de junho a 21 de julho

Você encontrará boas saídas para situações que pareciam complicadas, desde que não deixe as preocupações falarem mais alto. Observar os fatos com calma será seu melhor caminho. Uma escolha feita com coragem poderá aproximá-lo de uma fase de crescimento e mostrar que você é capaz de ir muito além… Confira todos os detalhes da previsão de Câncer para hoje

Leão – 22 de julho a 22 de agosto

Uma relação baseada em respeito e troca verdadeira poderá ganhar mais espaço em sua vida. Antes de assumir compromissos, porém, pense bem no que poderá cumprir. Você também perceberá que uma conversa honesta, sem críticas desnecessárias, será capaz de melhorar a convivência e trazer uma sensação agradável de tranquilidade… Veja a previsão completa de Leão e saiba o que tem hoje

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

Uma pessoa que já demonstrou estar ao seu lado poderá surpreendê-lo positivamente com uma atitude de confiança e parceria. Aproveite essa aproximação para tirar seus planos do papel, mas sem deixar o descanso de lado. Evite conclusões precipitadas diante de situações que despertem ciúmes, pois uma conversa poderá esclarecer tudo… Descubra a previsão completa de Virgem para hoje

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Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Você conseguirá avançar melhor ao concluir o que já começou, sem assumir novos compromissos por enquanto. Algumas notícias poderão mexer com seus planos, mas manter a calma fará toda a diferença. Uma conversa com alguém que ainda não faz parte do seu círculo habitual poderá trazer ideias animadoras… Confira o que os astros reservam para Libra hoje

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Respeitar seus limites será essencial para chegar mais longe. Você perceberá que não precisará resolver tudo de uma vez e poderá concentrar suas forças no que realmente merece atenção. Quando deixar as dúvidas de lado, uma mudança que deseja há algum tempo começará a parecer muito mais próxima… Veja agora a previsão completa de Escorpião para hoje

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Sua concentração estará em alta e ajudará você a tirar planos do papel com resultados animadores. Uma iniciativa poderá render bons frutos e despertar ainda mais sua criatividade. Atividades artísticas também serão uma ótima maneira de recuperar o entusiasmo. Apenas fique atento para não acreditar em tudo que ouvir… Descubra o que pode acontecer com Sagitário hoje

Capricórnio – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Uma crítica poderá incomodar inicialmente, mas você terá a chance de transformar essa situação em aprendizado. Organizar seus compromissos com antecedência será fundamental para evitar a correria. Ao respeitar seu próprio ritmo e suas necessidades, você conseguirá terminar o dia com a agradável sensação de dever cumprido… Confira a previsão completa de Capricórnio para hoje

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Aquário – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Uma conversa aberta e amigável poderá resolver um desentendimento antigo e devolver a tranquilidade a uma relação próxima. Você também perceberá que algumas decisões merecem mais confiança em suas próprias escolhas. Não deixe que atrasos de outras pessoas atrapalhem seus planos: o dia ainda poderá reservar bons avanços… Veja o que a previsão de hoje revela para Aquário

Peixes – 20 de fevereiro a 20 de março

Uma decisão pessoal poderá exigir mais coragem do que você imaginava, mas não será preciso ter todas as respostas imediatamente. Ao organizar seus próximos passos, você começará a enxergar resultados positivos no horizonte. Escute as observações de alguém próximo sem levar tudo para o lado pessoal. Uma nova postura fará diferença… Confira agora a previsão completa de Peixes para hoje