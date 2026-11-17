A terça-feira, 17 de novembro, começa com o céu parcialmente nublado em Barueri, alternando momentos de sol e muitas nuvens ao longo do dia. O cenário meteorológico na cidade traz estabilidade, sem grandes alterações bruscas no clima, mas com a presença constante de nebulosidade que suaviza a incidência direta do sol em alguns períodos.

Termômetros na cidade registram temperatura mínima de 18.1°C nas primeiras horas do dia, índice que garante um amanhecer fresco para os moradores. No período da tarde, com a elevação gradual dos registros, a máxima chega aos 28.1°C, configurando um típico cenário de calor moderado na região oeste da Grande São Paulo.

A umidade relativa do ar fica em torno de 75%, enquanto os ventos sopram a uma velocidade moderada de 15.1 km/h. A probabilidade de precipitação é baixa, fixada em apenas 20%, o que afasta a necessidade de carregar guarda-chuvas para quem precisa circular pelas ruas da cidade ao longo desta terça-feira.

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Apesar da predominância de nuvens, o índice UV atinge a marca de 13.2, considerado muito alto. Por isso, a recomendação para quem for realizar atividades ao ar livre é o uso de protetor solar, mesmo nos momentos em que o sol estiver encoberto pela nebulosidade parcial.