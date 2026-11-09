Gás do Povo é prorrogado até 2031

O governo federal prorrogou até 19 de novembro de 2031 a vigência do Gás do Povo, programa que oferece auxílio para a compra de gás de cozinha a famílias de baixa renda. A medida provisória foi publicada nesta segunda-feira (9) no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o governo, o programa atende atualmente cerca de 15 milhões de famílias, alcançando aproximadamente 45 milhões de pessoas.

A prorrogação, de acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), busca manter uma política de combate à chamada pobreza energética e ampliar o acesso ao gás de cozinha entre famílias em situação de vulnerabilidade.

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O governo também destaca que o custo do gás de cozinha representa uma parcela importante do orçamento das famílias de menor renda. A manutenção do benefício tem como objetivo contribuir para que essas famílias consigam preparar os alimentos de forma adequada.

3,1 milhões de vales

Na terça-feira (10), o programa vai disponibilizar 3,1 milhões de vales para recarga gratuita do botijão de gás.

Do total, 380,5 mil vales serão destinados a novas famílias que passam a integrar o programa. Outros 2,7 milhões serão disponibilizados para beneficiários que já recebem o auxílio.

O investimento previsto pelo governo federal para essa etapa supera R$ 337 milhões. Atualmente, o Gás do Povo conta com 27.160 revendas credenciadas para atender os beneficiários.

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Quem pode receber o benefício

Para participar do programa, a família precisa cumprir alguns critérios. Entre eles estão:

ter renda de até meio salário mínimo por pessoa;

estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico);

manter os dados do cadastro atualizados nos últimos 24 meses;

não ter pendências cadastrais, incluindo situações de Averiguação Cadastral;

não possuir registro de indício de óbito do responsável familiar;

ter o CPF do responsável familiar regularizado na Receita Federal.

A exigência de atualização do CadÚnico é importante para a manutenção da elegibilidade ao benefício. Famílias com pendências podem precisar regularizar a situação antes de receber os vales.

Da Agência Brasil