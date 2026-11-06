sexta-feira, 06 de novembro de 2026
Publicidade
Home » Cidades
Cidades

iFood abre vagas para programa de IA

Segunda edição do GEN IA recebe inscrições de estudantes e recém-formados até 17 de novembro, com bolsa de até R$ 7.000.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 06/11/2026 13:16 Siga-nos no Google News
Siga-nos no Google News
ifood trainee
Foto: reprodução site iFood
Publicidade

O iFood, sediado em Osasco, abriu as inscrições para a segunda edição do GEN IA, programa de formação e contratação de talentos em Inteligência Artificial. Estudantes e recém-formados de todo o país podem se candidatar até 17 de novembro, pelo site de carreiras da empresa. Nas vagas híbridas, os selecionados vão atuar em Osasco.

A principal novidade é a ampliação do público. Além de universitários com formatura prevista entre julho de 2027 e janeiro de 2029, que recebem bolsa-auxílio de R$ 5.200, o programa passa a selecionar recém-formados com conclusão entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026. Para esse grupo, a bolsa é de R$ 7.000, em formato de residência corporativa, com desafios práticos de engenharia e negócios.

As vagas se dividem em dois perfis. O AI Engineer é voltado a estudantes de áreas como Ciência da Computação, Engenharia de Software, Matemática, Estatística e Física, que constroem, treinam e mantêm modelos de IA. O AI Builder é aberto a qualquer área de formação, como Administração, Marketing, Economia, Design e Direito, e prevê o uso da IA para criar soluções de negócio e automações, sem exigir conhecimento profundo de programação. O inglês não é obrigatório.

Publicidade

O modelo de trabalho é remoto para o perfil tech e híbrido flexível para o perfil de negócios. O programa inclui mentorias com especialistas, bootcamps, hackathons e uma imersão internacional em outra empresa do grupo Prosus na América Latina.

Segundo Raphael Bozza, vice-presidente de Pessoas do iFood, a primeira edição mostrou o engajamento da Geração Z em ambientes de confiança e autonomia. A empresa opera com mais de 190 modelos proprietários de IA e mais de 12 mil agentes internos ativos no Toqan, plataforma de IA da Prosus.

Efetivado como Software Engineer após participar da primeira edição, Gustavo Bertuzzi destaca a chance de trabalhar com IA em problemas reais e em escala logo no início da carreira.

Serviço

Publicidade

Programa de Estágio GEN IA 2027
Inscrições: até 17 de novembro
Início do estágio: fevereiro de 2027
Bolsa-auxílio: R$ 5.200 (estágio) e R$ 7.000 (residência corporativa)
Benefícios: créditos no iFood Benefícios, VR/VA, assistência médica e odontológica, auxílio home office, seguro de vida, Wellhub e acesso a mais de 40 mil cursos na plataforma Unico Skill
Inscrições e informações: carreiras.ifood.com.br/gen-ai
Dúvidas: estagio.genia@ifood.com.br

 

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
Ver todas as matérias »
« Anterior
Próximo »
Publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tags: AI Builder AI Engineer bolsa-auxílio estágio em inteligência artificial GEN IA iFood programa de IA Prosus recém-formados residência corporativa Vagas de estágio vagas em Osasco vagas híbridas

Leia Também

barueri

PM prende três e recupera uma tonelada de fios de cobre furtados na zona oeste de SP

 corrida halloween cotia

Cotia terá corrida noturna com tema Halloween neste sábado (7)

 cachorro enfrenta assaltantes itapevi

Cachorro enfrenta assaltantes e impede roubo em Itapevi