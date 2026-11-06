iFood abre vagas para programa de IA

O iFood, sediado em Osasco, abriu as inscrições para a segunda edição do GEN IA, programa de formação e contratação de talentos em Inteligência Artificial. Estudantes e recém-formados de todo o país podem se candidatar até 17 de novembro, pelo site de carreiras da empresa. Nas vagas híbridas, os selecionados vão atuar em Osasco.

A principal novidade é a ampliação do público. Além de universitários com formatura prevista entre julho de 2027 e janeiro de 2029, que recebem bolsa-auxílio de R$ 5.200, o programa passa a selecionar recém-formados com conclusão entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026. Para esse grupo, a bolsa é de R$ 7.000, em formato de residência corporativa, com desafios práticos de engenharia e negócios.

As vagas se dividem em dois perfis. O AI Engineer é voltado a estudantes de áreas como Ciência da Computação, Engenharia de Software, Matemática, Estatística e Física, que constroem, treinam e mantêm modelos de IA. O AI Builder é aberto a qualquer área de formação, como Administração, Marketing, Economia, Design e Direito, e prevê o uso da IA para criar soluções de negócio e automações, sem exigir conhecimento profundo de programação. O inglês não é obrigatório.

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O modelo de trabalho é remoto para o perfil tech e híbrido flexível para o perfil de negócios. O programa inclui mentorias com especialistas, bootcamps, hackathons e uma imersão internacional em outra empresa do grupo Prosus na América Latina.

Segundo Raphael Bozza, vice-presidente de Pessoas do iFood, a primeira edição mostrou o engajamento da Geração Z em ambientes de confiança e autonomia. A empresa opera com mais de 190 modelos proprietários de IA e mais de 12 mil agentes internos ativos no Toqan, plataforma de IA da Prosus.

Efetivado como Software Engineer após participar da primeira edição, Gustavo Bertuzzi destaca a chance de trabalhar com IA em problemas reais e em escala logo no início da carreira.

Serviço

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Programa de Estágio GEN IA 2027

Inscrições: até 17 de novembro

Início do estágio: fevereiro de 2027

Bolsa-auxílio: R$ 5.200 (estágio) e R$ 7.000 (residência corporativa)

Benefícios: créditos no iFood Benefícios, VR/VA, assistência médica e odontológica, auxílio home office, seguro de vida, Wellhub e acesso a mais de 40 mil cursos na plataforma Unico Skill

Inscrições e informações: carreiras.ifood.com.br/gen-ai

Dúvidas: estagio.genia@ifood.com.br