Deic cumpre mandados em Osasco em operação contra quadrilha que invadia casas e condomínios

Osasco foi um dos alvos de uma operação deflagrada nesta quinta-feira, 12 de novembro, pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A ofensiva mobilizou 56 equipes policiais para dar cumprimento a 26 mandados judiciais — sendo 23 de busca e apreensão e três de prisão — contra uma quadrilha especializada em furtos e roubos a residências e condomínios.

Além de Osasco, as ordens judiciais expedidas foram cumpridas na capital paulista e nos municípios de São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, na região do Grande ABC. Os três alvos com mandados de prisão preventiva decretados são apontados pelas apurações como as principais lideranças da organização criminosa.

A força-tarefa foi coordenada pela 4ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat), unidade especializada no combate a roubos praticados em condomínios. De acordo com os investigadores, os trabalhos de inteligência tiveram início há alguns meses a partir do cruzamento de informações e da análise aprofundada de boletins de ocorrência, associados a diligências de campo que permitiram identificar os suspeitos e vinculá-los a diferentes invasões registradas na Grande São Paulo.

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Segundo detalhou o delegado titular da operação, Fábio Sandrin, parte dos envolvidos já havia sido detida em uma apuração anterior que desarticulou uma quadrilha em São Bernardo do Campo. Desde o mês de julho, os policiais constataram a reincidência do bando em novas ocorrências.

“Conseguimos identificar os envolvidos a partir da análise dos boletins de ocorrência e do trabalho de investigação nas ruas. Eles invadiam as residências e levavam diversos pertences das vítimas, inclusive armas de fogo. Uma das armas apreendidas durante a operação de hoje pertencia a uma das vítimas”, destacou o delegado Fábio Sandrin.

Nesta fase da apuração, que permanece em andamento, o Deic concentra esforços na localização e identificação de outros possíveis integrantes da quadrilha, além da apreensão de veículos de luxo adquiridos com o proveito das ações criminosas, armamentos e objetos de valor subtraídos dos moradores.