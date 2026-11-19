Jandira terá processos seletivos para vagas com salários de até R$ 5,1 mil
Seleções serão realizadas na próxima semana para funções de operador de loja, motorista, mecânico, auxiliar de limpeza e assistente de tráfego
A Casa do Trabalhador de Jandira realiza, na próxima semana, processos seletivos para preencher vagas em cinco funções. Os salários variam de R$ 2.160 a R$ 5.118,38, com oportunidades para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência.
Pela Marilan, o processo seletivo para operador de loja será realizado nos dias 23, 24 e 27 de novembro. A contratação é temporária, com salário de R$ 2.160, e não exige experiência.
Para concorrer, é necessário ter 18 anos ou mais e Ensino Fundamental completo.
Já a Taipastur fará o processo seletivo no dia 26 de novembro para quatro funções, com contratação efetiva:
- Motorista de ônibus: R$ 3.663;
- Auxiliar de limpeza: R$ 2.243,14;
- Mecânico B: R$ 5.118,38;
- Assistente de tráfego: R$ 3.669,19.
Todas as vagas da Taipastur exigem experiência. Para mecânico B, assistente de tráfego e auxiliar de limpeza, é necessário ter Ensino Médio completo. Para motorista de ônibus, a exigência é Ensino Fundamental completo, além de CNH categoria D ou E e curso de transporte coletivo.
Os recrutamentos começam às 9h, na Casa do Trabalhador de Jandira, localizada na Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, nº 1.570, Vila Santo Antônio.