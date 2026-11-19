A quinta-feira, 19 de novembro, começa com o tempo instável e características típicas de abafamento na capital paulista. O cenário para hoje é marcado por chuvas irregulares nas proximidades, o que pode surpreender os moradores de diferentes regiões da cidade ao longo do dia, exigindo atenção para quem for circular pelas ruas.

Em relação às marcas nos termômetros, os paulistanos registrarão temperaturas amenas no início do dia, com mínima de 20.7°C, mas o cenário muda rapidamente. A máxima prevista chega a 30.5°C, configurando um cenário de calor intenso na metrópole. A umidade relativa do ar fica em casa dos 74%, enquanto a probabilidade de precipitação atinge 57%, acompanhada por ventos moderados de 14 km/h.

Um ponto de extrema atenção para esta quinta-feira é o índice ultravioleta (UV), que alcança a marca de 12.9, classificado como extremo. Mesmo com a possibilidade de instabilidade e nuvens carregadas nas redondezas, a radiação solar continua oferecendo riscos elevados à saúde, tornando indispensável o uso de protetor solar e óculos escuros para quem se expuser ao ar livre.

Publicidade

Para quem precisa se deslocar, a recomendação é manter um guarda-chuva à mão devido à imprevisibilidade das precipitações e redobrar os cuidados com a hidratação por causa do calor intenso. Acompanhe todas as atualizações da previsão do tempo em tempo real aqui no portal Visão Oeste.