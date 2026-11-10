terça-feira, 10 de novembro de 2026
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Operação da PM e do Detran flagra peças sem origem em Santana de Parnaíba

Fiscalização com 15 policiais do 20º Batalhão e agentes de trânsito inspecionou três empresas e identificou veículos sem nota fiscal, alvará vencido e armazenamento inadequado.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 10/11/2026 16:08 Siga-nos no Google News
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desmaches santana de parnaíba
Fotos: reprodução Portal de Notícias PMSP
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A Polícia Militar e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) fiscalizaram nesta terça-feira (10) três desmanches de veículos em Santana de Parnaíba. A força-tarefa identificou diversas irregularidades na documentação e no funcionamento dos estabelecimentos vistoriados.

A operação mobilizou 15 policiais militares do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano e dois agentes do Detran em empresas dedicadas à desmontagem de veículos e à comercialização de peças usadas. Durante a inspeção técnica, os fiscais constataram a presença de peças automotivas sem comprovação de origem e veículos guardados sem nota fiscal de entrada, fatores que comprometem a rastreabilidade das mercadorias comercializadas.

Além da ausência de notas fiscais, as equipes registraram alvarás de funcionamento da prefeitura e licenças ambientais vencidos, estabelecimento atuando em atividade divergente da autorizada, descarte irregular de materiais e peças armazenadas de forma inadequada. Diante do quadro infracional, os responsáveis foram formalmente notificados pelo Detran.

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Denúncias anônimas sobre desmanches ilegais e comércio de peças de origem ilícita podem ser feitas pelo Disque-Denúncia no telefone 181 ou, em casos de emergência, pelo 190.

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: 20º Batalhão desmanches Santana de Parnaíba Detran fiscalização de desmanches peças sem origem Polícia Militar roubo e furto de veículos Santana de Parnaíba

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