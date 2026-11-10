Operação da PM e do Detran flagra peças sem origem em Santana de Parnaíba
Fiscalização com 15 policiais do 20º Batalhão e agentes de trânsito inspecionou três empresas e identificou veículos sem nota fiscal, alvará vencido e armazenamento inadequado.
A Polícia Militar e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) fiscalizaram nesta terça-feira (10) três desmanches de veículos em Santana de Parnaíba. A força-tarefa identificou diversas irregularidades na documentação e no funcionamento dos estabelecimentos vistoriados.
A operação mobilizou 15 policiais militares do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano e dois agentes do Detran em empresas dedicadas à desmontagem de veículos e à comercialização de peças usadas. Durante a inspeção técnica, os fiscais constataram a presença de peças automotivas sem comprovação de origem e veículos guardados sem nota fiscal de entrada, fatores que comprometem a rastreabilidade das mercadorias comercializadas.
Além da ausência de notas fiscais, as equipes registraram alvarás de funcionamento da prefeitura e licenças ambientais vencidos, estabelecimento atuando em atividade divergente da autorizada, descarte irregular de materiais e peças armazenadas de forma inadequada. Diante do quadro infracional, os responsáveis foram formalmente notificados pelo Detran.
Denúncias anônimas sobre desmanches ilegais e comércio de peças de origem ilícita podem ser feitas pelo Disque-Denúncia no telefone 181 ou, em casos de emergência, pelo 190.